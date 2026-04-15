外資買超台股史上第11大 上市櫃市值129.5兆再創高

台股今天開高走強，以連7紅創下多項新紀錄，上市和上櫃公司收盤總市值新台幣129兆5288億元，再創歷史新高。外資今天買超台股557.1億元，為史上第11大規模，外資今天大舉加碼ETF，持續敲進台積電和鴻海。

美國和伊朗重新談判漸露曙光，台股今天開高走強，終場上漲426.02點，收36722.14點，連7天上漲並續創盤中及收盤新高，成交值新台幣1兆131.66億元，台股連續2個交易日單日成交值破兆元。

加權指數今天盤中攻上37064.16點，再創盤中歷史新高；電子指數和櫃買OTC指數盤中和收盤均創歷史新高。

個股方面，包括台積電、台達電、日月光投控、雍智、萬潤等，盤中和收盤股價均創歷史新高，台積電終場市值達53.94兆元再創新高。股王信驊再創歷史新天價14025元，收盤13875元同創收盤新高。

根據台灣證券交易所和櫃檯買賣中心統計，上市公司今天收盤總市值達119.79兆元，續創歷史新高；上櫃公司今天收盤總市值9.73兆元，續寫新猷。上市櫃合計市值達129兆5288億元新高水準。

三大法人今天合計買超台股411.93億元，其中自營商賣超53.91億元，投信賣超91.26億元，投信連2賣；外資及陸資買超557.1億元，外資連2買。根據統計，外資今天買超台股規模略低於今年2月10日，為史上第11大買超金額。

觀察外資買超個股動向，根據統計，外資今天買超逾萬張的股票包括群創、元大台灣價值高息ETF、聯電、國泰永續高股息ETF、南亞、台玻、元大台灣50ETF、復華台灣科技優息ETF、群益台灣精選高息ETF、國泰台灣領袖50 ETF、友達、復華富時不動產ETF、元大金、啟碁、光寶科、恩德、大華優利高填息30 ETF、技嘉、彩晶、台新新光金、聯合再生。

外資今天加碼台積電4826張，連2買；外資今天也敲進鴻海2932張，連3買。

相較之下，外資今天調節逾萬張的股票包括旺宏、華邦電、台化、力積電、大成鋼、元大台灣50正2ETF、元大高股息ETF、中信金、主動統一全球創新ETF、台泥、主動統一台股增長ETF、康舒等。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪指出，外資近日回補台股，規模仍不大，上市櫃公司將陸續公布財報，若展望樂觀，外資也會積極加碼。

容逸燊表示，台積電16日法人說明會及財務展望，將是全球人工智慧AI產業及供應鏈的景氣風向球。若毛利率可達6成、未來3至5年營收成長幅度達25%、3奈米產能滿載、更先進製程進度佳、或者提高資本支出及釋出漲價訊息等，有機會進一步帶動台股再創佳績。

觀察美伊關係及中東局勢，容逸燊指出，相關影響逐步鈍化，若國際油價持續回檔、降低通膨影響，台股第2季仍可相對正向看待。