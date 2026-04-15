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AI帶動再攻高 美股連漲七日還會漲嗎？大數據揭後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股連漲七日且波段漲逾7%之後的表現。(資料來源：Carson Investment Research, FactSet.)
美股連漲七日且波段漲逾7%之後的表現。(資料來源：Carson Investment Research, FactSet.)

美國伊朗4月7日達成為期兩周的停火協議，儘管首輪談判未果，市場預期將重啟談判，中東地緣政治緊張情勢緩解激勵近期美股強勁反彈，史坦普500指數距離歷史新高僅有一步之遙。

史坦普500指數這波在3月31日至4月9日寫下連7個交易日上漲，波段漲幅7.62%，雖然4月10日小跌0.11%、4月12至14連三個交易日收紅，展現多頭反攻氣勢。富蘭克林證券投顧表示，根據Carson Investment統計1950年以來美股歷史經驗，美股連漲七日且波段漲逾7%，美股後三個月中位數漲幅達12.4%、後六個月的中位數漲幅達18.2%，且上漲機率達86%，且當美股出現連七個交易日以上的漲勢，美股該年報酬率的中位數為21.8%，表現出色且續漲機會高。

富蘭克林證券投顧表示，中東局勢朝談判解決軍事衝突的正面方向邁進，降低尾端風險的發生機率，激勵股市4月以來出現報復性反彈，儘管短期金融市場仍將受消息面牽動，但在基本情境下，高油價對宏觀經濟的影響仍屬可控，聯準會暫停降息但也不會升息，看好AI資本支出及美國大而美法案的財政刺激，加上美國已是能源淨出口國，面臨能源供應的韌性也優於歐洲及亞洲經濟體，仍是投資組合中不可或缺的要角。

根據Factset 4月10日預估，第1季史坦普500企業獲利將成長12.6%，其中，科技漲幅45%、原物料24.2%、金融15.1%三個類股均高於整體大盤，特別是科技股企業獲利成長率直逼五成，有助支撐整體美股表現。投資人毋須因美股短線急漲後獲利了結，以免錯失潛在的投資報酬機會，因應波動與機會並存的環境，現階段以美國平衡型基金為核心，透過股債混搭、多元產業的配置降低風險並參與輪動機會，並搭配科技、生技與公用事業產業型基金，掌握美股投資契機。

富蘭克林高科技基金暨富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，近期市場波動並未改變我們對基本面的觀點，始終專注於擁有穩健商業模式、強大競爭優勢、能在完整市場周期中創造永續價值的公司。創新不只出現於科技，還會出現在消費、電子商務、工業、金融、生技製藥、能源等領域，故積極布局各領域具有「顛覆性創新」題材的企業，而在AI浪潮下，除掌握Nvidia、微軟、亞馬遜、Palantir等指標企業外，還投資於自駕車與機器人開發商特斯拉、GLP-1減肥藥廠禮來、無人機製造商Kratos、火箭商Rocket Lab、穩定幣發行商Circle、燃料電池商Bloom Energy等，一舉掌握最新、最熱門又具有長線發展題材的投資機會。

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