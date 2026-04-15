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外資買超557億元 買盤最愛的10檔中竟有6檔ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股15日盤中一度衝破37,000點關卡，飆達37,064.16點，終場收36,722.14點，上漲426.02點，外資買超557.1億元，統計外資買超前十名中，ETF竟高達6檔，外資買超個股冠軍則是群創（3481），單日買超96,177張；賣超前兩名則都是記憶體股。

台股早盤以36,369.11點開出，權王台積電（2330）一開盤就刷新歷史記錄，盤中一度衝達2,100元，寫歷史新高，推升大盤指數再往上衝，一度站上37,000點關卡巷，寫歷史新高，台積電終場收在2,080元，上漲25元，貢獻大盤指數203點。

權王台積電創收盤新高，聯發科（2454）與日月光投控（3711）也分別貢獻大盤指數約36點與32點，千金軍團表現亮眼，台達電（2308）、致茂（2360）、台光電（2383）等千金股同步創歷史新天價，大盤指數收36,722.14點，大漲426.02點，創收盤歷史新高。

統計三大法人合計買超411.93億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超557.1億元，投信賣超91.26億元；自營商賣超（合計）53.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超48.07億元、自營商（避險）賣超5.85億元。

統計外資買超前十名個股，買超群創96,177張最多，買超聯電（2303）43,564張；另外，有6檔ETF也大獲外資買超青睞，買超元大台灣價值高息（00940）45,714張，買超元大台灣50（0050）達25,093張。

外資賣超前十名個股中，賣超旺宏（2337）42,430張最多，其次是賣超華邦電（2344）25,402張，力積電（6770）也遭外資賣超15,919張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

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