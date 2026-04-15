外資買超557億元 買盤最愛的10檔中竟有6檔ETF

上市公司114年度稅後損益衰退但董事酬金提升的資料公布，共計有11家上市公司入列，引發市場對於股東權益與薪酬合理性的關注。其中，更有3家企業虧損擴大或由虧轉盈，但董事酬金卻仍大幅度調整。

2026-04-15 16:05