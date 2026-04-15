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誰在默默吸金？金居列注意股仍爆量創高 空降成交值第4大

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股15日量價齊揚、資金全面點火！在台積電（2330）衝上2,100元歷史高價帶動下，大盤盤中飆上37,064.16點、終場收36,722.14點，雙創新高，成交值持續放大至9,820.05億元。其中，銅箔材料廠金居（8358）強勢竄出，以263.94億元成交值空降第四名，成為盤面吸睛焦點之一。

從成交值來看，權值股仍居主導地位。台積電以837.68億元穩坐王位，聯發科（2454）吸金逾370億元居次，旺宏（2337）同樣擠進前三。不過，金居此次「空降」前段班，且伴隨逾8.1萬張大量推升股價創新高，顯示資金回流AI材料供應鏈擴散，市場關注度迅速升溫。

進一步觀察量能結構，人氣指標仍由面板雙雄主導。友達（2409）與群創（3481）合計成交量突破118.5萬張，股價雙雙續漲逾1%，穩居成交量冠亞軍，外資也持續買超，反映低價股仍具短線資金聚集效應。其餘量能前十大包括ETF與電子權值股交錯。

金居受惠AI與高速傳輸帶動高階銅箔需求，公司主攻HVLP（低輪廓）超薄銅箔，產品切入高階PCB應用，第1季營收達25.32億元、年增46.53%，基本面與題材同步加持，推升股價自3月底約236元一路飆升至今日盤中344元，波段漲幅逾四成。

籌碼面亦偏多。4月以來三大法人合計買超逾2.5萬張，其中外資買超逾2萬張、投信與自營商同步加碼。不過，金居因短線漲幅過大，14日已遭櫃買中心列入注意股，本益比達74.94倍，須留意評價面壓力。

此外，公司也宣布啟動庫藏股，預計買回1,000張，區間價格200至280元，並擬配發每股現金股利2元。此舉有助穩定市場信心，但以現價計算殖利率僅約0.69%。

整體而言，台股在權值股領軍創高之際，成交量與成交值同步放大，顯示資金不僅集中龍頭，也開始向AI材料與中高價股擴散。短線在量能未退潮前，多頭格局仍具延續性，但個股評價與漲幅差異，將成為下一階段市場分歧關鍵。

台股 台積電 金居 聯發科 權值

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