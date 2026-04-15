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公司虧損董事卻加薪？11家上市公司獲利衰退 董事酬金逆勢調升

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
上市公司114年度稅後損益衰退但董事酬金提升的資料公布，共計有11家上市公司入列，引發市場對於股東權益與薪酬合理性的關注。示意圖／AI生成
上市公司114年度稅後損益衰退但董事酬金提升的資料公布，共計有11家上市公司入列，引發市場對於股東權益與薪酬合理性的關注。示意圖／AI生成

上市公司114年度稅後損益衰退但董事酬金提升的資料公布，共計有11家上市公司入列，引發市場對於股東權益與薪酬合理性的關注。其中，更有3家企業虧損擴大或由虧轉盈，但董事酬金卻仍大幅度調整。

在本次名單中，最受矚目的莫過於台亞（2340）、錸德（2349）與盛達（3027）3家公司。資料顯示，台亞在年度表現中「虧損擴大」，但其董事酬金卻上升了21.1萬元（41％）；至於錸德、盛達雙雙呈現「盈轉虧」的局面，年度獲利由正轉負，但在董事酬金的配發上，錸德增加了57.6萬元（57％），盛達更是增加25.9萬元、增幅高達147％，增加比率居11家公司中的第二名。

這11家在公司業績衰退下仍調升董事酬金的企業，若按增加比率排序，首先以長廣增加59.6萬元（424％）高居冠，緊隨其後的是盛達增加25.9萬元（147％）、遠見增加43.1萬元（137％）及松川精密增加50.9萬元（126％）；接著則是增幅超過五成的錸德57.6萬元（57％）、可成增加153.6萬元絕對金額最大、增幅則是56％、迅得增加約63.0萬元（56％）以及台通增加約61萬元（56％）；最後則由六暉-KY增加21.3萬元（48％）、台亞增加21.1萬元（41％）與特力增加24.0萬元（22％）依序在後，這些公司的酬金漲幅與經營現況的落差，成為市場關注的焦點。

法人指出，董事酬金的發放通常應與公司經營績效掛鉤。在稅後損益衰退、甚至出現虧損的情況下，若董事酬金仍呈現雙位數甚至三位數的成長，往往會讓市場關注公司治理的透明度。雖然部分公司可能解釋董事酬金包含兼任員工的薪資，或因補發往年薪資所致等，但在主管機關持續推動公司治理評鑑的當下，這11家企業的薪酬政策無疑將面臨更嚴格的放大檢視。

錸德 上市公司

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