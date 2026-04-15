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台股挑戰3萬7寫歷史新高 四大科技板塊當推手

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
摩根投信看好四大投資主題。(資料來源：摩根資產管理整理)
摩根投信看好四大投資主題。(資料來源：摩根資產管理整理)

台股4月15日指數一度突破37,000點大關，創下歷史新高。摩根資產管理指出，推升大盤的主力正是半導體、電源、散熱與高功率傳輸等四大科技板塊，反映產業技術持續進化與全球需求強勁。

摩根資產管理表示，隨著先進製程的演進，全球半導體產業正迎來新一波成長動能。晶片設計日益精細，製程技術不斷突破，將會帶動封裝與測試產業需求大幅攀升，特別是先進封裝技術能有效提升晶片效能與可靠性，台灣相關企業憑藉技術優勢與完整產業鏈，持續吸引國際訂單，推動相關企業股價表現亮眼。

另一方面，隨著算力架構的拓展，市場對高功率傳輸的需求也日益強烈，更成為支撐新一代運算平台的關鍵。目前台廠積極布局高功率連接器、電纜與相關零組件，市場資金亦給予積極回應。此外，隨著新型通訊架構的發展，低軌衛星產業也受惠，因為低軌衛星具備高速、低延遲的特性，能支援遠距醫療、智慧交通、全球連網等多元應用。

00401A經理人沈馨補充，現在市場資金已逐漸從事件驅動回到基本面，同時也把台股在今年的EPS成長率從年初的21%上調到28% ，因此現階段對00401A的現股部位仍會採取積極配置的策略。透過配置具有長期成長趨勢的產業，如低軌衛星、網通、半導體製造、封測、高速傳輸與電源等產業，可以給投資人創造參與台股成長的機會。

台股 半導體 網通

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