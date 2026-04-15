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台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

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台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）15日盤中一度衝達2,100元，寫歷史新高，終場收在2,080元，上漲25元，漲幅1.22%，創收盤新高。路透
台積電（2330）15日盤中一度衝達2,100元，寫歷史新高，終場收在2,080元，上漲25元，漲幅1.22%，創收盤新高。路透

台積電（2330）15日盤中一度衝達2,100元，寫歷史新高，終場收在2,080元，上漲25元，漲幅1.22%，創收盤新高，台積電概念股也有多檔亮燈漲停，包括萬潤（6187）、致茂（2360）、矽科宏晟（6725）、意德士（7556）等不僅亮燈漲停收盤，還同步創歷史新高。

台積電早盤以2,065元開出，上漲10元，再創新高，股價在買盤持續下再往上衝高，一度拉升至2,100元，推升大盤指數衝破37,000點，一度衝達37,064.16點，寫歷史新高，台積電終場收在2,080元，上漲25元，為收盤新高。

台積電法說會預計4月16日登場，市場資金提早卡位，法說會前股價頻頻創高，台積電概念股也跟進上漲表態，多達7檔創高，其中更有4檔收在漲停板，萬潤、致茂、矽科宏晟、意德士等4檔不僅亮燈漲停，更同步創歷史新高，創收盤新高的還有日月光投控（3711）、雍智科技（6683）、帆宣（6196）等，另外，亮燈漲停的還有日揚（6208）、鈦昇（8027）及倍利科（7822）。

量測設備龍頭致茂3月營收43.66億元，月增19.1%，年增63.5%，創新高，累計第1季營收118.5億元，季增38.1%，年增72.7%，創單季歷史新高；受惠於AI晶片及高效能運算（HPC）帶動的測試需求，尤其在SLT（系統級測試）與高壓直流（HVDC）檢測設備領域，訂單能見度已直達下半年。

自動化設備大廠萬潤去年營收53.66億元，年減3%，營業利益16.1億元，年增12.8%，歸屬母公司淨利14.85億元，年增13.3%，每股純益15.46元，優於2024年的14.57元；董事會通過配發去年現金股利每股11.78770911元，配發率76.2%。

美系外資預期萬潤將深度受惠於CoWoS、共同封裝光學（CPO）、CoPoS 與系統整合單晶片（SoIC），將萬潤目標價從688元大幅調高到1,280元，維持「優於大盤」評等，預期萬潤2025~2028 年營收年複合成長率31%。

台積電 法說會 營收 致茂 萬潤

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