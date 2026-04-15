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國泰證券4月投資觀點：AI資本支出支撐中長期趨勢 日股基本面續獲助力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年4月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。（國泰證券/提供）
2026年4月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。（國泰證券/提供）

近期國際金融市場籠罩在地緣政治風險升溫與能源價格波動之中，美伊衝突可能透過油價推升通膨、能源成本影響經濟成長及軍事支出擴大三個層面影響市場情緒。短期雖有不確定性，但市場仍預期美國聯準會的降息循環方向不變。國泰證券建議，投資人應回歸基本面，留意科技、大型金融與醫療保健等產業中具龍頭地位且體質穩健債券標的，於利差放寬時分批布局，以提升投資組合穩定度。

國泰證券觀察產業後市，儘管美國經濟成長動能放緩可能對企業獲利帶來壓力，惟AI利多的相關資本支出可望抵銷部分獲利下行風險，對美股中長期維持正向看法。國泰證券指出，AI技術發展正進入新一輪演進階段，2026年代理型AI（Agentic AI）將持續明顯進步，預期自2027年起逐步導入自主型AI（Autonomous AI），在此技術演進發展下，企業AI相關資本支出至2028年前仍有望維持上行趨勢，有利中長期科技產業基本面。

日本股市方面，在企業獲利表現穩健、財測偏多，以及日本央行維持溫和升息步調下，整體基本面條件有助支撐大盤走勢。國泰證券觀察，隨著NISA 2.0政策推動，引導長期資金持續流入股市，加上日本企業近年積極提升資本效率、擴大股票回購規模，皆有助強化市場信心。此外，春鬥調薪談判進展可期，亦有助改善勞動所得結構，支撐內需與企業營運動能。國泰證券表示，在升息趨勢明確下，大型金融類股受惠於利差擴大與其股價穩健表現的特性，較適合投資人中長期關注。

在地緣政治與市場波動並存的環境下，投資布局宜聚焦基本面、分散風險，避免過度集中於單一題材。國泰證券建議，透過選擇性配置與長期紀律投資，有助在市場震盪中，穩健掌握結構性成長機會。

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