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外資續買557億元！台股再創高 土洋法人對作下台積電法說成關鍵

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股15日再寫輝煌紀錄！在權王台積電飆上2,100元天價帶動下，大盤最高觸及37,064.16點，終場大漲426.02點、報36,722.14點。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股15日再寫輝煌紀錄！在權王台積電飆上2,100元天價帶動下，大盤最高觸及37,064.16點，終場大漲426.02點、報36,722.14點。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股15日再寫輝煌紀錄！在權王台積電（2330）飆上2,100元天價帶動下，大盤最高觸及37,064.16點，終場大漲426.02點、報36,722.14點。外資今日持續大買557億元，成為推升台股站穩3.6萬點並直衝3.7萬大關的大功臣，展現強勁的法說前行情。

統計三大法人15日合計買超411.93億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超557.1億元，投信賣超91.26億元；自營商賣超（合計）53.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超48.07億元、自營商（避險）賣超5.85億元。

今日盤面最搶眼的莫過於「千金軍團」。台積電收在2,080元，單檔便貢獻大盤203點；聯發科（2454）與日月光投控（3711）也分別貢獻約36點與32點。此外，包括台達電（2308）、致茂（2360）、台光電（2383）等18檔千金股更同步創下歷史新天價。

其中，股王信驊（5274）盤中一度達14,025元，終場收在13,875元；股后穎崴（6515）則是首度於收盤站穩9,000元大關，報9,065元。這群高價神隊友集體噴發，將大盤推升至新高度。

族群方面，題材股同步輪動。太陽能族群在聯合再生（3576）擺脫國發基金釋股陰霾、股價強勢「V轉」漲停帶動下，元晶（6443）、茂迪（6244）、森崴能源（6806）全面亮燈；CCL族群則受漲價題材激勵，台光電、台燿（6274）、聯茂（6213）同步創高。

展望後市，市場焦點轉向台積電16日法說會。法人指出，法說結果將牽動AI供應鏈後續評價，尤其是先前已漲多的光通訊與半導體設備族群，留意短線波動可能加劇。操作上建議留意技術面剛轉強標的，掌握族群輪動節奏。

台股 台積電 自營商 聯發科 國發基金 台光電

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