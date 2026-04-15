外資續買557億元！台股再創高 土洋法人對作下台積電法說成關鍵

台股15日再寫輝煌紀錄！在權王台積電（2330）飆上2,100元天價帶動下，大盤最高觸及37,064.16點，終場大漲426.02點、報36,722.14點。外資今日持續大買557億元，成為推升台股站穩3.6萬點並直衝3.7萬大關的大功臣，展現強勁的法說前行情。

2026-04-15 15:21