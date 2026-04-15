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台股連七漲收高426點 台積電勁揚25元收2,080元、創收盤新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股漲，投資人開心示意圖。圖／AI生成
台股漲，投資人開心示意圖。圖／AI生成

台股15日收盤上漲426.02點，終場以36,722.14點作收，成交量9,820.05億元；台積電（2330）收盤價2,080元，上漲25元，漲幅1.22%。

今日記憶體族群雖股價疲軟，但在台指期結算下，買盤資金持續鎖定台積電、台達電（2308）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）等指標股，這四檔貢獻大盤指數逾400點。在台積電法說會前夕，辛耘（3583）、萬潤（6187）、中砂（1560）、致茂（2360）、創意（3443）及台勝科（3532）等股亦表現強勢。

金日成交金額大且走高為：聯發科、金居（8358）、國巨*（2327）、台玻（1802）、景碩（3189）、華通（2313）、台達電、友達（2409）及智邦（2345）；成交金額大且疲軟者則為：旺宏（2337）、群聯（8299）、穩懋（3105）、華邦電（2344）、廣達（2382）、威剛（3260）、京元電子（2449）及愛普*（6531）。

第一金投顧表示，隨著美伊戰爭利空淡化，美股走揚，台股指數再創歷史新高，中小型個股持續四處開花，題材股、業績股各有發揮空間；不過，由於美伊談判持續進行，過程中的利多、利空對於盤面仍有震盪影響，因此，漲多的乖離仍要提防，未來若沒有更大利空，操作仍以選股不選市為主，短線則是關注16日台積電法說所釋出的電子產業風向球。

國巨 華邦電 中砂

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