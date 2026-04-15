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ASML 再上修全年展望 大客戶台積電法說會前股價飆新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
微影設備大廠艾司摩爾ASML釋出最新展望。圖為先前ASML校園徵才。圖：公司提供
微影設備大廠艾司摩爾ASML釋出最新展望。圖為先前ASML校園徵才。圖：公司提供

微影設備大廠艾司摩爾ASML今日公布財報並再度上修全年展望，激勵大客戶台積電（2330）股價在法說會前股價飆新高最高來到2,100元。

艾司摩爾原先1月時預估，今年首季營收介於82億歐元至89億歐元，同時調高今年展望，估計全年營收落在340億歐元至390億歐元，高於市場預期的350億歐元。

艾司摩爾今日下午召開投資人會議並發布新聞稿報告了2026年第1季度總淨銷售額88億歐元和淨收入28億歐元。現在預計2026年淨銷售額總額將在360億至400億歐元之間，毛利率在51%至53%之間。營收成長區間較先前二度上修。

該公司第1季度淨銷售額總額為88億歐元，毛利率為53.0%，淨收入為28億歐元。

艾司摩爾預計2026年第2季度總淨銷售額在84億至90億歐元之間，毛利率在51%至52%之間。

投資人 台積電 營收

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