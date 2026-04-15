台股盤中一度突破37K、權值股領軍無視利空 法說會行情上看四萬點

美股四大指數14日全數收紅，以費半指數上漲2.0%最高。也帶動台股15日開高走高，盤中最高上漲768點至37,064點，突破37K大關。台積電盤中最高上漲45元至2,100元。法人指出，今日台指期拉高結算機率高。

永豐期貨指出，昨日台股盤勢完全圍繞台積電法說會預期發酵，指數自早盤即呈現權值股領軍上攻格局，盤中多頭力道明顯集中於半導體與AI相關族群，反映市場資金高度押注法說內容將進一步強化成長敘事，而非單純短線題材炒作，從結構觀察可以明確看出資金並未因地緣政治風險、油價波動或通膨疑慮而出現撤退，反而持續往高確定性的科技權值集中，顯示當前市場交易核心已從總體風險轉向產業趨勢確定性。

永豐期貨表示，對照前一波自季線反彈帶出約8,000點漲幅，本波行情在資金動能與題材強度上甚至更具延續性，因此上看四萬點的聲音並非毫無根據，而是建立在AI產業鏈長期成長預期與評價持續擴張的假設之上，不過必須正視目前指數已處高檔區間，籌碼面與本益比同步墊高，意味著行情推進將更加依賴關鍵事件驗證，其中法說會即為短線最重要變數，若台積電釋出優於市場預期的資本支出擴張、先進製程需求強勁或AI相關訂單持續上修訊號，將有機會進一步觸發評價重估帶動指數延伸攻勢。