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電機股王新代3月營收大爆發 股價自去年9月上市飆逾80%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股15日盤中繼續大漲超過600點，指數一度突破37,000點，千金股中也多檔創新高，其中電機股王新代（7750）盤中一度攻上1,710元，創下歷史新高，統計自去年9月17日上市以來，股價已大漲超過8成。

新代長期深耕機床控制器的軟體及硬體技術研發，專注於運動控制領域，目前已成為亞太市場中深具影響力的控制器領導品牌之一。主營產品包括：機床數控系統、伺服驅動、伺服電機、自動化專機等。

同時新代也在機器人重要的機構件如控制器軟硬體、驅動器、電控等產品專研已久，是機器人概念股之一。新代3月營收達22.46億元，月增138.5%，年增48.6%，創下歷史新高；第1季營收48.64億元，年增49.45%。

國研院國家智慧機器人研究中心4月10日揭牌啟動，國研院院長蔡宏營表示，預計2026年到2029年間，投入新台幣200億元，目標成立至少3家機器人系統新創公司。另外，也要讓智慧機器人國內產值擴大，希望相關產值5年內由40億元擴至500億元。

總統賴清德也表示，未來將著重於機器人、矽光子、量子運算三項關鍵技術，「我們的機器人不是只要好看，是要真正能用」。

新代董事長蔡尤鏗先前指出，工業機器人疊加AI大腦會先出現「類人形機器人」，智慧機器人則需要更多感知元件、視覺系統等，新代有自己做，也有生態系夥伴。預期5年有剛性需求及先期使用者，但智慧機器人要對業績有明顯貢獻大約需10年時間。

機器人 營收 亞太

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