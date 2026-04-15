不只台積電！台股衝37,000點「千金股18強」創高 外資欽點名單曝光

美系外資歐洲路演喊買AI指標股，點火台股千金軍團持續噴發。股王信驊（5274）盤中衝上13,800元改寫新天價，領軍18檔千金股齊創高，助陣大盤一舉突破37,000點，資金高度集中「AI核心資產」態勢明確。

外資此行明確鎖定高成長AI標的，點名台積電（2330）、弘塑（3131）、萬潤（6187）、信驊、鴻勁五檔個股給予「買進」評等。分析師指出，全球資金將持續集中於具高成長性的AI贏家，帶動評價溢價擴大。

其中，台積電仍為國際資金核心配置，部分歐洲長線資金持股比重已逼近10%。即便股價頻創新高，外資仍認為其本益比處於歷史中段，未來數年營收年複合成長率（CAGR）上看25%、毛利率維持56%以上，給予2,750元目標價。信驊則受惠AI伺服器架構升級，2025至2028年營收與獲利CAGR分別高達52%、60%，目標價上看15,000元，為市場最強成長股之一。

設備股同樣獲得資金青睞。弘塑與萬潤因評價仍低於AI循環期間平均本益比，具補漲空間；鴻勁則因先進測試技術卡位關鍵環節，加上本益比相對同業偏低，被視為具備評價重估潛力的黑馬。

盤面表現方面，千金股多頭火力持續擴散。包括致茂（2360）、倍利科（7822）、竹陞科技（6739）、萬潤盤中亮燈漲停，智邦（2345）、精測（6510）、聯亞（3081）亦一度攻上漲停，顯示資金追價力道強勁。18檔創高名單涵蓋台達電（2308）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）等，橫跨電源、散熱、PCB與高速傳輸等AI關鍵領域。再觀察今日貢獻大盤漲點前20名個股，千金族群即占了半數以上。

從漲幅來看，股王信驊2026年以來已大漲逾9成，股后穎崴（6515）更飆升約223%，點火高價股行情由個股擴散為族群趨勢。

整體而言，本波千金股創高並非單一題材帶動，而是AI產業鏈從晶圓製造、設備、材料到伺服器架構全面開花，配合外資資金回流，形成「高價股領軍、指數突破」的多頭格。