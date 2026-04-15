光通訊族群持續走強 個股輪動

15日光通訊族群仍維持強勢主流寶位，華星光（4979）、上詮（3363）聯袂漲停並同步創下歷史新天價，光聖（6442）則是在昨日開出自結後反彈逾5%。華星光開盤後一路拉升，僅僅用了15分鐘便牢牢鎖住漲停價533元，上漲48元，漲幅9.9%；上詮則緊隨其後，9：20同樣鎖上漲停價822元，盤中雖一度打開，但很快又漲回鎖死。

近日外媒報導指出，美國AI獨角獸Anthropic與Google、Broadcom簽下最新協議，預定了高達3.5 GW 的下一代TPU算力。

目前TPU 2026到2028年的總出貨量預期已大幅上調至5000萬顆，需求十分龐大，而在TPU生態系中，光路交換機（OCS）扮演著重要角色，因此法人認為，華星光、光聖等相關供應鏈將會是主要受惠者，未來三年的需求將會持續擴增，隨著公司擴產進度順利，營運表現將會維持高成長態勢。