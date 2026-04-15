BDI 指數自4月以來大漲18% 散裝有戲？裕民、慧洋站上季線

台股15日續飆高，盤中衝破37,000點大關，再創新高，這波台股大漲散裝族群並未跟著反應，不過BDI指數自4月以來上漲18%，衝上2,354點，突破今年3月3日高點2,242點，帶動散裝族群今日動起來，中航（2612）盤中上漲逾5%，裕民（2606）、慧洋-KY（2637）漲幅3~4%，股價並雙雙站上季線大關。

BDI指數包括海岬型（BCI）指數，專運鐵礦砂、焦煤、磷礦石等工業原料；巴拿馬（BPI）指數，專運民生物資及穀物等大宗物資；以及輕便型（BSI）指數，載運磷肥、碳酸鉀、木屑、水泥等。

BDI指數自4月以來天天上漲，近日漲勢出現加速，14日較前一日上漲4.62%。先前有法人預期運價漲勢將於3月起進一步加速，不過漲勢在4月才發動。

法人指出，最青睞的船型為Capesize（海岬型）與VLCC（油輪），海岬型部分，幾內亞的西芒度（Simandou）鐵礦場已於2025年11月投產，其11,000海浬的超長航程顯著增加海岬型（Capesize）船舶需求，預計未來兩年供需將持續緊繃。

法人分析，西芒杜首批高品位鐵礦石已運抵中國大陸港口，項目全面投產後年產能上看 1.2 億噸，而西非至中國大陸航程為澳洲航線的2～3倍，長距離運輸將顯著放大「噸海浬（ton-mile）」需求，並可能吸納海岬型船隊一部分有效運力，使運價更易維持高檔。

觀察裕民、慧洋3月營收，皆呈現年月雙增，裕民3月營收達14.67億元，月增29%，年增17.7%，為同期新高；慧洋3月營收17.24億元，月增35.6%，年增34.9%；單月自結營業利益為6.46億元，營業利益率高達37%，稅前盈餘9.04億元，自結每股稅前盈餘為1.21元。

慧洋表示，儘管2月底美國對伊朗軍事衝突升溫，使荷莫茲海峽航運通行受阻，造成包含船舶燃油在內的國際原油與能源價格攀升，相關區域的戰爭險附加保費亦大幅上漲，貨物運輸因此進入觀望狀態，但整體市況仍優於2025年美國關稅所引發全球貿易的高度不確定性，市場對大宗穀物、原物料需求仍暢旺。