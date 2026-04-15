CCL 漲翻天 台光電9個交易日大漲49%、但台燿竟比大哥還要飆

CCL漲價題材燒滾滾，推升3檔CCL股全飆天價，台光電（2383）15日一度衝達3,875元，創歷史新高，統計4月來短短9個交易日大漲1,275元，漲幅49.03%；台燿（6274）則是衝上漲停946元鎖死，同樣創歷史新高，且漲幅竟比台光電還要高，四月來飆漲66.25%，朝千元關卡挺進。

銅箔基板（CCL）廠台光電、台燿應主管機關要求，公布3月自結損益數字，台光電3月營收120.1億元，月增17.8%，年增56.6%，創新高，第1季營收330.7億元，季增32.8%，年增52.5%，創單季新高；自結3月淨利18.24億元，年增42%，每股純益5.08元。

台燿3月營收37.82億元，創新高，月增38%，年增72.3%，今年第1季營收100.55億元，年增57.8%；自結3月歸屬母公司業主淨利4.65億元，年增約1.38倍，每股純益1.61元。

AI推動中高階銅箔基板（CCL）需求，松下、材料大廠Resonac（力森諾科）等指標日商3月起再漲價30%不等，台廠也傳出漲聲，CCL業界透露，因應生產成本上升與產品供不應求，高階品3月初已陸續和客戶群溝通續漲，預期今年各指標業者將持續反映需求，一路調高報價至下半年。

市場傳出台燿對客戶發出CCL漲價通知，將自4月25日起調整產品報價，最高漲幅達40%，部分高階產品漲幅20~25；台燿15日以906元開高後走高，快速衝上漲停鎖死，寫歷史新高，統計4月以來股價上漲377元，短短9個交易日，漲幅66.25%。

台光電早盤以3,870元開高後一度拉升至3,875元，寫歷史新高，4月來股價大漲1,275元，漲幅49.03%。

聯茂（6213）早盤以228元開出，一度拉升至235.5元，創新高，盤中漲幅逾4%；統計4月來上漲87元，漲幅58.58%。