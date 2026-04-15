國發基金釋股掀巨浪！聯合再生大V反轉鎖漲停 這檔連殺7根跌停也復活

國發基金宣布釋出持股，引爆聯合再生（3576）股價劇烈震盪，先是連日重挫、單日跌停，15日卻上演開低走高、10分鐘內攻上漲停的戲劇性反轉，成交爆量、買單排隊，帶動太陽能族群全面轉強，包括因打入全額交割已連殺7根跌停的森崴能源都隨之爆量漲停。

此次劇烈波動主因來自國發基金啟動例行性退場機制，規劃自4月13日至5月12日透過一般交易轉讓420萬1,476股。市場解讀為政策資金鬆動，衝擊股價自20.2元急跌至15.4元，短短3日跌幅逼近24%。不過，國發基金強調，綠能仍為國家重點產業，此次僅為階段性投資任務完成後的資金回收，釋股後仍持有約5.81%股權並保有董事席次，持續參與公司治理。

籌碼面同樣出現分歧訊號。儘管政策面釋股帶來壓力，外資卻逆勢進場，自退場公告日起連續三日買超、累計逾1.6萬張。15日盤初低接買盤迅速湧入，推升股價由14.3元急拉至16.9元漲停鎖死，成交量放大至4.5萬張以上，顯示短線籌碼快速換手。

族群效應同步擴散，森崴能源亮燈漲停，茂迪（6244）、新晶投控（3713）、國碩（2406）、元晶（6443）等個股齊步走強。

政策面上，內政部規劃「建築物設置太陽光電發電設備標準」將於2026年8月上路，預估每年可新增66萬瓩裝置容量，市場看好內需將明顯升溫，對本土太陽能廠形成結構性利多。

產業面上，聯合再生近年積極布局鈣鈦礦太陽能技術，並推動專利申請，搶攻下一世代高效率應用。隨馬斯克k推動太空AI與軌道資料中心概念，市場關注高效率、輕量化的鈣鈦礦電池應用潛力，台廠包括聯合再生與元晶均已投入研發，預期數年內有望邁向商用化。

不過，儘管技術面出現「大V轉」，聯合再生15日強勢鎖漲停在16.9元，排隊買單超過2萬張，市場仍存在質疑聲音。有網友指出，聯合再生第1季營收僅約5億元，獲利尚未明朗，基本面仍待改善，國發基金選擇此時啟動退場亦具指標意義。

整體來看，短線籌碼與政策訊號交錯，影響股價劇烈震盪；中長線則取決於技術突破與內需政策落地，太陽能族群後市猶待觀察。