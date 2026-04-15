台股再創新高！國銀分析 AI 需求帶動風險偏好回升

全球股市近期在風險偏好回升下出現跌深反彈，台股15日觸及3.7萬點新高，其中台積電（2330）更是觸及每股2,100元，本國銀行預估，受惠於全球對AI晶片需求持續高漲，台積電先進製程呈現供不應求，有望持續支持台積電長期營收成長，而台灣為AI供應鏈核心，亦將持續受惠AI發展的長期需求。

國泰世華銀行研究顯示，台積電先進製程需求極度強勁，預估7奈米以下之營收占比在今年將達七成以上。隨著2奈米製程於今年擴大量產，產品組合持續往高階推進，供不應求的趨勢預計至少延續至2028年，為其長期營收增長提供強力支撐。

在全球市場動能方面，台北富邦銀行投資研究部分析，費城半導體指數近期表現強勁，顯示市場風險偏好明顯回升。儘管部分新興市場近期面臨資金抽離壓力，但AI發展的大方向未變，台灣與韓國作為AI供應鏈核心，將持續受惠於長期算力需求，隨後市步入美股科技股財報季，以及4月16日台積電法說會即將登場，市場將密切關注其對先進封裝產能及下半年營運的進一步預期。