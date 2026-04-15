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台股盤中首見37,000點 台積電創2,100元新高
台股在站穩36K後，15日在台積電（2330）領漲，盤中首見37K，台積電也創2,100元新高，貢獻大盤點數逾300點。法人分析，市場提前反映台積電16日法說會將帶來的利多展望，加上千金股跟進助攻，帶動加權指數創高。
在美伊衝突對金融市場影響日漸消退之際，以及外電報導美國總統川普透露，美伊戰爭已結束，今天日股、韓股、台股都呈現上揚走勢。大盤一度上漲逾700點，首見37,000點以上。其中表現強勢的族群，除了看好台積電法說會，新產能擴充可期，相關設備、廠務等供應鏈可望受惠，另外則以近日喊漲報價的類股，包括被動元件、MCU、CCL等，都成為大盤創高的功臣。
在個股表現上，權值股台積電盤中創2,100元新高、台達電（2308）創1,835元新高。網通股中，智邦（2345）站上2,000元，盤中最高2,075元新高，為首檔突破2,000元的網通股；PCB類股中，受惠漲價題材，台燿（6274）強勢登上漲停價946元，成為準千金股。
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