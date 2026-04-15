台股盤中首見37,000點 台積電創2,100元新高

提到記憶體，大家現在滿腦子可能都是HBM或DDR5。但在資本市場裡，大家都看的到的利多往往已經太貴，反而是那種「從谷底翻身」的轉折股，更值得我們花時間研究。 今天我們來聊聊旺宏（2337）這家老牌記憶體大廠，如果你看去年的報表，或許會覺得平平無奇，甚至2025年全年EPS還是虧損。 但進入2026年，風向明顯變了。前兩個月的累計營收竟然年增超過五成，這絕對不是巧合，而是市場預期「轉虧為盈」的先行指標。 旺宏這兩年究竟做了什麼？我們可以從這兩個關鍵戰略來看

2026-04-15 09:30