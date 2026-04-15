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美股四大指數續強 台股早盤再漲逾600點、台積電法說前吸金
美股周二續揚，帶動台股15日早盤延續反彈走勢。美股四大指數中，道瓊工業指數上漲0.66%，標普500指數上揚1.17%，那斯達克指數勁揚1.95%，費城半導體指數續漲約2.04%；另一方面，台積電（2330）將於16日召開2026年第1季法說會，市場提前卡位半導體權值股，帶動台股資金明顯回流。
加權指數早盤最高來到36,989點，漲幅近2%。權王台積電早盤開高走高，股價來到2,095元，上漲40元，漲幅1.95%，在法說會前夕持續扮演撐盤要角。
IC設計龍頭聯發科（2454）同步走強，早盤來到1,825元，上漲105元，漲幅6.1%，漲勢明顯強於大盤；封測龍頭日月光投控（3711）則報454元，同步大漲30元，漲幅高達7.1%，成為盤面半導體族群中的強勢焦點。隨著台積電法說會將登場，市場關注焦點也進一步轉向AI、先進製程與後續營運展望，資金提前湧入半導體大型權值股，帶動今日台股早盤再現強攻氣勢。
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