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外資買盤回來了！4月來買超台積電4.7萬張 法說前再飆天價2,095元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

台積電（2330）法說會將在周四登場，統計外資4月以來轉為買超台積電，合計買超47,630張，市場資金也進場卡位，推升股價頻頻創高，15日開高就刷新紀錄，盤中再衝達2,095元，寫歷史新高，市值飆升至54兆3,825億元。

外資今年來大賣台積電，4月則出現買超，統計4月來8個交易日中僅2天賣超，14日則是買超18,955張，投信及自營商也同步買超，合計4月來外資買超台積電47,630張。

台積電早盤以2,065元開出，上漲10元，再創新高，股價在買盤持續下再往上衝高，一度拉升至2,095元，朝2,100元關卡挺進，大漲40元，漲幅1.95%，影響大盤指數約327點。

台積電3月合併營收4,151.91億元，月增30.7%、年增45.2%，創單月新高；累計今年首季營收約1兆1,341.03億元，季增8.41%，年增35.1%，創單季新高；根據台積電先前第1季的財測預估，首季美元營收346億至358億美元，中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率預估63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設則為1美元兌新台幣31.6元。

台積電預計4月16日舉辦法說會，市場高度關注，綜合外資關注的法說會議題，包括第2季及今年營運展望、資本支出、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望、非AI需求展望、新興晶圓代工競爭、中國大陸AI GPU的代工機會、地緣政治是否對營運產生影響。

台積電 外資 營收

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