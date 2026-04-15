台積電早盤衝2,080元天價！台股續漲逾400點創高、直搗36,700城池
川普表示美伊衝突「已非常接近結束」，地緣政治風險降溫帶動全球股市情緒回穩；同時，美國3月PPI低於預期，強化市場對通膨放緩的期待，激勵美股四大指數昨夜全面收紅，台積電（2330）ADR漲2.79%。不過政策面仍存變數。美財長貝森特透露，先前遭最高法院推翻的關稅措施，可能於7月恢復至原稅率水準，為後續市場增添不確定性。
台股15日，台積電一開盤即創2065元新天價、並續漲至2,080元，集中市場指數同步開高72.99點、報36,369.11點！隨後在台達電（2308）、聯發科（2454）、台光電（2383）等電子權值要角助陣下，指數漲點快速放大至逾400點，直搗36,700城池。
盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高10元、報2,065元，並再刷2,075元天價；台達電開1,785元、鴻海（2317）開211.5元、聯發科開1,805元、日月光投控（3711）開431.5元。
類股方面，光電、電機、電子零組件、通信網路等漲幅居前，油電燃氣、居家生活、塑膠等相對疲弱。面板雙虎人氣居高不下，友達（2409）開盤約5分鐘成交量已突破10萬張，群創（3481）也來到5萬張以上。
回顧台股14日表現，權王台積電收盤衝上2,055元歷史新高，帶動大盤收高838.83點、報36,296.12點新天價，成交值同步放大至9,717億元。三大法人買超684.31億元，包括外資買超689.08億元、投信賣超59.98億元、自營商買超55.21億元。
法人指出，台股周二量價齊揚、收紅再創高，穩站3萬6關卡，KD、RSI續揚、MACD紅柱擴大，短線多方仍掌握主導權。隨國巨（2327）今召開法說，明日大立光（3008）與台積電接棒，市場看好企業獲利續上修，支撐盤勢震盪走高。資金可聚焦先進製程與封裝、高速傳輸、載板PCB、電源管理、散熱及高殖利率族群。
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