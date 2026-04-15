2025年虧損已是過去式？旺宏前2月營收飆5成 專家看望：寡占地位漸成形

＊原文時間4月8日。

提到記憶體，大家現在滿腦子可能都是HBM或DDR5。但在資本市場裡，大家都看的到的利多往往已經太貴，反而是那種「從谷底翻身」的轉折股，更值得我們花時間研究。

今天我們來聊聊旺宏（2337）這家老牌記憶體大廠，如果你看去年的報表，或許會覺得平平無奇，甚至2025年全年EPS還是虧損。

但進入2026年，風向明顯變了。前兩個月的累計營收竟然年增超過五成，這絕對不是巧合，而是市場預期「轉虧為盈」的先行指標。

旺宏這兩年究竟做了什麼？我們可以從這兩個關鍵戰略來看

產能的「華麗轉身」：從NOR Flash到eMMC模組

現在全球記憶體巨頭（像美光、SK海力士）都在瘋狂擴充AI用的高階記憶體產能。這造成了一個有趣的現象：成熟製程的產能出現了缺口。

旺宏看準了這一點，動作非常快。他們把原本一部分的NOR Flash產能轉出去，改去做eMMC模組。

你別看這規格舊，在手機、車用電子、穿戴裝置裡，這可是穩定性最高、需求最穩的儲存晶片。旺宏不跟別人在高階HBM擠破頭，反而是在穩定市場裡搶佔份額，這招「避實擊虛」玩得很漂亮。

三星不玩了 旺宏的「定價權」就來了

第二個重點是競爭格局的改變。全球霸主三星（Samsung）已經宣布不再生產低階記憶體，這對旺宏來說簡直是天大的禮物。

當大廠紛紛撤出低階市場，供給端萎縮，市場會慢慢演變成「寡占」。也就是說，未來客戶如果想要穩定的貨源，就得回頭找旺宏。

一旦有了市場份額，旺宏就擁有了「定價權」，這對後續毛利率的拉抬將會有非常顯著的幫助。

2026營運回溫 轉機味濃厚

總結來說，旺宏最壞的時間點顯然已經過去。營收從谷底爬升只是第一步，接下來隨著eMMC模組的出貨以及市場壟斷地位的確立，2026年的獲利表現非常值得期待。

如果厭倦追逐那些動輒本益比30倍、40倍的AI概念股，或許可以回頭看看這檔正在「脫胎換骨」的記憶體老將。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：旺宏靠「產能挪移」＋「三星退場」，2026準備迎來大轉機？