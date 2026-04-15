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費半創高台指期夜盤締新猷 法人：台股挑戰新高

中央社／ 台北15日電

美國與伊朗新一輪談判露曙光，市場期待荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）重啟，美股4大指數齊揚，費城半導體指數續創新高，台指期夜盤上漲348點，終場收盤新高36725點，台積電期貨夜盤上漲15點收2070點，再創歷史新高。

期貨法人分析，台股資金未因地緣政治風險、國際油價波動或通膨疑慮等撤退，持續往科技權值股集中，顯示市場交易焦點從總體風險轉向明確的產業趨勢，在人工智慧產業鏈長期成長趨勢與評價估值持續提升帶動，台股有機會持續挑戰新高。

台指期今天結算，法人預期，16日台積電法人說明會在資本支出、先進製程與先進封裝布局、AI產業訂單景氣等關鍵指標，若能釋出正向訊息，可進一步帶動AI產業供應鏈評價及台股上攻走勢。

美股道瓊工業指數上漲317.74點或0.66%，收48535.99點，標普500指數上揚81.14點或1.18%，收6967.38點。

那斯達克指數勁揚455.35點或1.96%，收23639.09點，費城半導體指數挺升184.60點或2.04%，收9224.12點，費半指數連續5個交易日創新高。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）勁揚3.8%收196.51美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲2.79%收379.89美元，美光（Micron）大漲9.17%收465.66美元，再創新高。

台股加權指數14日走勢強勁，盤中最高達到36341.44點，終場收在36296.12點，上漲838.83點，成交值新台幣9717.31億元，外資買超689.08億元。

根據統計，台股14日包括盤中、收盤加權指數，以及上市、上櫃公司總市值，均創下歷史新高，外資買超金額為史上第5大，收盤上漲點數創史上第10大。台股上市公司單日市值增加新台幣2.72兆元，攀高至118.4兆元，合計上市櫃總市值合計128.03兆元。

在台指期淨部位方面，三大法人14日淨空單增加1090口至4677口，其中外資淨空單增加668口至3萬6664口。

美光 美國 費城

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