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IMF看衰經濟、示警通膨 憂戰爭引爆最大能源危機

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電動機攻國際 兩個關鍵

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所與台經院於「臺灣創新板（TIB）」網站發布最新「前瞻產業研析報告」，當中指出隨全球能源轉型與運具電動化趨勢加速，電動機（馬達）製造業已成各國爭奪低碳經濟話語權的關鍵領域，而面對國際地緣政治與供應鏈安全考量，「去稀土化」及「三合一電控模組化」將成台廠進軍國際供應鏈勝負手。

根據國際能源總署（IEA）數據，2025年全球電動車銷量預計達2,370萬輛，滲透率突破25％。報告分析，儘管中國市場競爭激烈且供應鏈高度內捲，但美歐市場受地緣政治與政策轉向影響，正積極尋求「非紅供應鏈」。美國市場因政策波動，傳統車廠如GM、Ford轉向市場供需驅動，反而為具備高品質製造能力的台灣供應鏈創造新鏈結的商機。

報告深入解析電動機製造業的關鍵競爭力，第一，去稀土化與材料革新。為規避稀土資源被特定國家壟斷風險，國內大廠如東元電機（1504）、大同公司等，正積極開發減少使用或不含稀土的馬達技術，並朝向高功率密度與低損耗發展。

第二，模組化與高壓化架構。隨電動車對續航力與充電速度要求提升，800V高壓架構與SiC（碳化矽）逆變器成為主流。同時，將馬達、電力電子與減速器整合的「三合一」E-Axle電驅系統，已成為切入國際一線車廠供應鏈的門票。

報告中也詳述富田電機在創新板中的核心價值，其一，關鍵技術自主化，富田擁有高效率、輕量化馬達的研發實力，並積極開發「去稀土化」馬達技術，有效緩解供應鏈受制於稀土資源的風險；其二，多元產業應用，除穩固電動車市場外，富田積極跨足電動船、商用電動巴士及工業4.0智慧製造。近期更受惠低軌衛星與航太需求，其高可靠度的馬達模組已成為高階應用首選。

其三，在地化供應鏈韌性，富田透過在台灣擴建智能生產基地，落實高度自動化生產。

除富田電機外，報告也點名台灣電動機產業的多層次布局。東元持續深化高效率馬達（IE3、IE4）與中大型商用電動車動力系統；大同聚焦重電與工業馬達的數位化管理，提升能源轉換效率；中鋼提供下游馬達廠關鍵的高階電磁鋼片，支持台廠技術升級。

美國 電動車 國際能源總署

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