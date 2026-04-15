快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

台美半導體猛將連線股漲 費半創高效應…催動類股井噴行情

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導
AI催動半導體需求大開，美股費半指數13日連續第四天創新高，英特爾也連九天上漲。圖為AI示意圖。 路透
AI催動半導體需求大開，美股費半指數13日連續第四天創新高，英特爾也連九天上漲。圖為AI示意圖。 路透

AI催動半導體需求大開，美股費半指數13日連續第四天創新高，英特爾也連九天上漲，台股昨（14）日則由權王台積電（2330）與股王信驊（5274）同寫新天價領軍上攻，伴隨輝達博通等大咖股價的技術指標顯示準備重返漲勢，「台美半導體巨頭連線上漲」，可望為整體半導體行情再添驅動力。

台積電昨日收歷史新天價2,055元，漲幅3.27%，三大法人同步買超，總市值逾53.29兆元同寫新猷。信驊盤中再創新高價13,270元，終場收13,005元，漲幅6.77%，惟外資連四賣。

輝達股價13日收盤上漲0.36%，報189.31美元，近三個月雖僅小漲2%，但最近兩周周線漲幅都達6%，並收在當周區間高點。

外電報導，輝達目前股價較52周高點低11%，可能正在雙重底的右側。輝達股價上周重新站上50日與200日簡單移動平均線，以及21日指數移動平均線，顯示動能強勁。在為期六個月橫向整理後，出現強勁趨勢，短期內突破向上機率高。

分析師預期，輝達股價到今年底時有望上看248美元，較目前價格上漲31%。另外，博通股價13日上漲2.2%，收每股379.75美元，在上周已大漲超過18%後，本周有望挑戰自去年10月以來首次連續三周上漲。

從日線圖來看，博通股價自去年9月初以來，大致在300至400美元區間震盪。雙重底型態始於12月11日接近400美元的「十字線」，隨後價格持續下跌，直到3月31日完成反轉型態，當天大漲5.5%，並重返300美元之上。

分析師指出，從技術面來看，博通股價預期年底前有機會上看475美元，較當前價格上漲27%。

英特爾股價13日也大漲4.5%，連續第九個交易日上漲，為2023年9月來最長漲勢，且九日來的累計漲幅達58%。

瑞銀分析師預期，英特爾上季財報與財測都將表現亮眼，且該公司即將為14A製程推出的製程設計套件（PDK），可望成為其晶圓代工事業的關鍵觸媒。

台積電 輝達 博通

延伸閱讀

台股創高 這些個股均線多頭排列、居領漲焦點

這6檔主動式台股ETF 今年漲幅超越大盤、台積電

三大法人買超687億引爆台股！台積電衝2055元天價 58檔漲停掀資金輪動

美半導體股創新高後再衝一波？ 輝達、博通蓄勢待發

相關新聞

台股飆 36K 創六紀錄…法人看好漲勢不墜

台股昨（14）日在權王台積電衝上2,055元天價、股王信驊站穩13,000元大關帶動下，多頭勢如破竹，加權指數開高走高，首見「36K」，最高衝上36,341點，終場勁揚838點收36,296點，盤中、收盤指數雙雙締造新猷，並改寫六大紀錄，成交值回升至1.01兆元。

台股Q1交易人數創高 大戶、中實戶、散戶積極進場…輾壓外資空方賣壓

中東戰火不斷，不減台股投資人進場意願。臺灣證券交易所昨（14）日公布3月與第1季集中市場統計數據，其中代表大戶、中實戶、散戶的季交易人數，全數在今年第1季創歷史新高，分別為6,543人、5.8萬人、690.7萬人，季增率分別達33.5%、38.4%、18.4%。

台美半導體猛將連線股漲 費半創高效應…催動類股井噴行情

AI催動半導體需求大開，美股費半指數13日連續第四天創新高，英特爾也連九天上漲，台股昨（14）日則由權王台積電與股王信驊同寫新天價領軍上攻，伴隨輝達、博通等大咖股價的技術指標顯示準備重返漲勢，「台美半導體巨頭連線上漲」，可望為整體半導體行情再添驅動力。

3月證交稅535億創新高 年增1.4倍連八紅

財政部昨（14）日公布3月總稅收2,989億元，寫同月新高，年增28.6％。其中證交稅3月入帳535億元，創歷年單月新高，年增達1.4倍，寫連八紅；營業稅也因進口規模放大，3月實徵淨額達1,320億元，亦為單月新高。

台股盛況閃金光！首季主力大戶、中實戶、散戶人數全創歷史新高

臺灣證券交易所公布3月與第1季集中市場相關數據。其中，代表著主力大戶、中實戶、散戶「螞蟻雄兵」的季交易人數，全數在今年第1季創下歷史新高，分別為6,543人、5.85萬人、690.7萬人，季增率分別高達33.56％、38.49％、18.43％。

台股大漲刷新高 台新證券沖銷逾1億錯帳還可能賺錢？答案明揭曉

台新證券與元富證券於4月6日合併後，陸續傳出系統異常災情，客戶反映下單後未能即時取得委託及成交回報，甚至出現重複下單或錯帳情形。據了解，本次錯帳總額規模應超過1億元，但這不等於需賠償客戶的錢，受惠台股14日大漲創新高，券商在反向沖銷後甚至還可能「賺錢」，不過最終統計數字仍需等到明日才能得知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。