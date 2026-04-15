台美半導體猛將連線股漲 費半創高效應…催動類股井噴行情

AI催動半導體需求大開，美股費半指數13日連續第四天創新高，英特爾也連九天上漲，台股昨（14）日則由權王台積電（2330）與股王信驊（5274）同寫新天價領軍上攻，伴隨輝達、博通等大咖股價的技術指標顯示準備重返漲勢，「台美半導體巨頭連線上漲」，可望為整體半導體行情再添驅動力。

台積電昨日收歷史新天價2,055元，漲幅3.27%，三大法人同步買超，總市值逾53.29兆元同寫新猷。信驊盤中再創新高價13,270元，終場收13,005元，漲幅6.77%，惟外資連四賣。

輝達股價13日收盤上漲0.36%，報189.31美元，近三個月雖僅小漲2%，但最近兩周周線漲幅都達6%，並收在當周區間高點。

外電報導，輝達目前股價較52周高點低11%，可能正在雙重底的右側。輝達股價上周重新站上50日與200日簡單移動平均線，以及21日指數移動平均線，顯示動能強勁。在為期六個月橫向整理後，出現強勁趨勢，短期內突破向上機率高。

分析師預期，輝達股價到今年底時有望上看248美元，較目前價格上漲31%。另外，博通股價13日上漲2.2%，收每股379.75美元，在上周已大漲超過18%後，本周有望挑戰自去年10月以來首次連續三周上漲。

從日線圖來看，博通股價自去年9月初以來，大致在300至400美元區間震盪。雙重底型態始於12月11日接近400美元的「十字線」，隨後價格持續下跌，直到3月31日完成反轉型態，當天大漲5.5%，並重返300美元之上。

分析師指出，從技術面來看，博通股價預期年底前有機會上看475美元，較當前價格上漲27%。

英特爾股價13日也大漲4.5%，連續第九個交易日上漲，為2023年9月來最長漲勢，且九日來的累計漲幅達58%。

瑞銀分析師預期，英特爾上季財報與財測都將表現亮眼，且該公司即將為14A製程推出的製程設計套件（PDK），可望成為其晶圓代工事業的關鍵觸媒。