台股飆 36K 創六紀錄…法人看好漲勢不墜

台股昨（14）日在權王台積電（2330）衝上2,055元天價、股王信驊（5274）站穩13,000元大關帶動下，多頭勢如破竹，加權指數開高走高，首見「36K」，最高衝上36,341點，終場勁揚838點收36,296點，盤中、收盤指數雙雙締造新猷，並改寫六大紀錄，成交值回升至1.01兆元。

法人表示，市場對美伊和談仍有期待，加上看好台積電明（16）日法說會將釋出樂觀展望，台股有望持續挑戰新高。

台股昨價量齊揚，創六大紀錄，包括加權指數盤中36,341點、收盤36,296點；櫃買指數盤中359.65點，收盤356點；上市市值118.40兆元、上櫃市值9.62兆元，上市櫃合計128.03兆元；台積電股價收2,055元、市值53.29兆元；電子類股指數盤中2,293點、收盤2,289.64點；台指期盤中36,430點、收盤36,381點，均為歷史新高紀錄。

外資回頭買超689億元，為史上第五大買超，是推升台股大漲的主要力量之一，但外資也在台指期未平倉淨空單加空668口，達36,664口；投信賣超59.9億元，自營商買超55.2億元，三大法人合計買超684.3億元。八大公股行庫賣超151.1億元，保留日後進場穩盤銀彈。

台積電扮演多頭總司令，不但股價創新高，零股交易人氣也爆棚，盤中加盤後零股成交金額暴增至117.9億元，較前一交易日的45.4億元飆升159.6%，可見散戶看好台積電法說會行情，提前押寶。

千金股漲多跌少，維持41檔不變，台積電創新高之際，股王信驊亦同創新天價，盤中最高達13,270元，收13,005元，上漲825元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等專家觀點，雖然美伊戰事未歇，除非有戲劇性發展，否則對股市影響力已經下降，只要台積電法說會內容正向樂觀，接下來台股仍有機會持續創高。

黃詣庭預期，今天台指期拉高結算機率高，加上台積電明天法說會可望釋出正向展望，中東戰事利空鈍化，即便短線不排除有震盪或調節性賣壓，台股仍有望持續挑戰新高。

櫃買指數近期表現其實比加權指數強勢，操作可留意營運良好、營收表現佳、有獲利動能的中小題材股，例如台積電供應鏈、漲價題材概念股，更具上漲爆發力。