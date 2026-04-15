台股Q1交易人數創高 大戶、中實戶、散戶積極進場…輾壓外資空方賣壓

中東戰火不斷，不減台股投資人進場意願。臺灣證券交易所昨（14）日公布3月與第1季集中市場統計數據，其中代表大戶、中實戶、散戶的季交易人數，全數在今年第1季創歷史新高，分別為6,543人、5.8萬人、690.7萬人，季增率分別達33.5%、38.4%、18.4%。

統計第1季集中市場成交值5億元以上的自然人「大戶」為6,543人；成交值1億至5億元的自然人「中實戶」為5.8萬人；成交值1億元以下之自然人「螞蟻雄兵」人數為690.7萬人。與去年第4季相比，以大戶及中實戶增速最快。

第1季自然人占集中市場總成交值比重為53.7%，外資35.1%，國內法人約11%。相較去年第4季自然人占集中市場總成交值比重為53.1%，外資35%、國內法人11.8%，內資不論自然人、法人今年首季占比均提升，扮演多頭成功輾壓外資空方賣壓。

3月有交易戶數623.5萬戶，較2月有交易戶數465.6萬戶大幅月增33.8%，顯示台股相當熱絡。其中，3月自然人成交值比重為52.8%， 高於2月的51.2%，外資3月成交值比重36%，則較2月38%大幅下降。

值得注意的是，3月定期定額投資金額攀升至293.2億元創新高，較2月定期定額232.6億元月增26.03%。

3月當沖成交值占比36.4%、平均每日當沖戶數19.2萬戶，較2月雙雙上升、3月成交量周轉率17.7%也較2月9.4%大幅上升。投資人透過ETF理財比率不減反增，3月ETF成交值占比8.6%，較2月ETF成交值占比7.7%上升近1個百分點。

台股昨日展現強勁多頭氣勢，加權指數首度站上36,000點大關。