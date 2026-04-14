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這些公司股息連年遞增 法人建議關注除息行情

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

上市櫃公司股利政策陸續出爐，統計關貿（6183）、洋華、金益鼎、緯創等多檔至少連續六年配發的現金股息水準呈現遞增，凸顯公司派心態偏多，法人建議可搭配基本面展望、股息殖利率、本益比等條件，納入優先關注名單。

根據CMoney統計，截至14日止，已公告2025年股利政策的上市櫃公司公司中，大學光、關貿已經連13年現金股息成長，洋華、雙美、金益鼎為連續九年，緯創、隆大、崑鼎、國統則是連八年。

股息連續七年遞增的公司包括中興電、凌群奇鋐、崇友、致伸、力泰、統振、群翊、宏全；連六年成長則有亞德客-KY、中華電、亞航、神基、漢科、安碁資訊、櫻花；連五年的指標有士電、亞力、鴻海、辛耘、亞翔等。

法人指出，以股息殖利率來看，除已除息公司外，洋華、隆大、崑鼎、國統、凌群、致伸、統振、宏全、安碁資訊等都在5%以上，若產業前景維持正向，或有機會吸引專門布局除息行情的買盤青睞。

台新投顧總經理黃文清表示，上述個股不乏鴻海、中華電、緯創、奇鋐、辛耘、亞德客-KY、中興電、士電、亞力等法人買盤頻繁進出的標的，投資人不妨追蹤市場動向，掌握一波除息行情。

凌群 奇鋐 洋華

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