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3月證交稅535億創新高 年增1.4倍連八紅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部14日公布3月總稅收2,989億元，寫同月新高，年增28.6％。聯合報系資料照
財政部14日公布3月總稅收2,989億元，寫同月新高，年增28.6％。聯合報系資料照

財政部昨（14）日公布3月總稅收2,989億元，寫同月新高，年增28.6％。其中證交稅3月入帳535億元，創歷年單月新高，年增達1.4倍，寫連八紅；營業稅也因進口規模放大，3月實徵淨額達1,320億元，亦為單月新高。

財政部統計，3月創單月新高稅目包含證交稅、期交稅、營業稅；寫最強3月的稅目包含綜所稅、遺產稅、牌照稅、總稅收；第1季創單季新高稅目則為證交稅、期交稅、營業稅、娛樂稅。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，第1季稅收實徵淨額6,555億元，也寫同期新高。3月與去年同月相比，以證交稅、營業稅、綜所稅增加最多；累計前三月則以證交稅、營業稅增加較多，減少較多則是貨物稅。

劉訓蓉指出，3月台股交易仍相當熱絡，成交量續創新高，3月上市櫃股票日均成交值高達9,214億元，改寫歷史高點，年增達1.3倍，帶動3月證交稅突破500億元，達到535億元新高點。

劉訓蓉表示，3月證交稅實徵淨額535億元、年增316億元，雙創下歷年單月新高，年增幅達1.4倍，連八月正成長；累計今年1至3月證交稅實徵1,237億元、年增667億元，同創歷年同期新高，年增近1.2倍。

台股昨日大漲，突破36K，劉訓蓉指出，截至昨日，4月日均成交量為9,481 億元，已突破3月高點，但台股近來因中東局勢，上下震盪、急漲急跌，仍需觀察下半月情況，難以斷定4月證交稅是否會再寫紀錄。

另外3月營業稅實徵淨額1,320億元，也再寫新猷，年增19％；今年第1季實徵淨額2,250億元、寫單季新高，年增18.4％。

劉訓蓉分析，AI需求暢旺，進口受惠出口衍伸需求，3月進口1.8兆元、創高，海關代徵營業稅增加，但同時在出口暢旺下，外銷申請退稅也增加，抵銷部分增幅。

貨物稅方面，車市觀望氣氛持續，再加上新購汽機車及電動車減免徵退稅增加，3月貨物稅實徵102億元，年減23.5％；累計前三月實徵271億元，年減24％。

證交稅 營業稅 財政部

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