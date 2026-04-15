快訊

北台要變天了！今起兩波鋒面 連下4天雨降溫

IMF看衰經濟、示警通膨 憂戰爭引爆最大能源危機

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／台積法說題材 續航關鍵

經濟日報／ 張書廷（主動中信台灣卓越ETF經理人）

盤勢分析

進入4月，台股雖仍受到美伊衝突影響震盪加劇，整體結構偏多，加權指數在多次測試前高未果後，終於在月中順利突破，主要仰賴權值股與AI供應鏈持續推升。

從籌碼面觀察，外資偏多，投信持續布局具產業能見度標的；櫃買指數相對強勢，中小型股活絡，顯示資金並未離場，而是轉為「選股為王」的結構性行情，盤勢仍由基本面主導。

國際最大變數仍在中東情勢。伊朗衝突升高荷莫茲海峽風險，4月初油價反彈，推升能源與運輸成本，通膨疑慮再起，壓抑全球風險偏好。加上美國3月CPI與能源價格回升，使市場對Fed年中降息期待降溫，「高利率維持更久」成為共識，也讓評價偏高、基本面跟不上的公司難以跟上本波行情。

整體來看，AI仍是市場主軸，但焦點已由算力轉向電力、散熱、高速傳輸與載板等基礎設施瓶頸。

綜合來看，4月台股仍處基本面支撐多頭架構中，只是在指數位階偏高、地緣政治與油價干擾下，高檔震盪勢不可免。本周台積電（2330）法說即將登場，市場提前站穩關鍵整數關卡、指數再創新高，本身即反映出市場對後續展望的期待，也將成為檢驗多頭續航力重要關卡。

投資建議

在目前這樣環境下，最佳投資策略可以用一句話概括：「不全押，但也不下車」。操作建議以AI相關「真受惠者」作為核心配置，特別是電力、散熱、高速傳輸與載板等，只要接單能見度明確、資本支出持續落地。

美國 伊朗 台積電

延伸閱讀

台股站上36K 野村11檔台股主動式基金淨值創新高

護國神山法說行情助攻台股創高 這檔科技市值型ETF盤中漲3.5%同創高

高含「積」量 ETF 搶風頭 台積法說本周登場 資金提前卡位

（會員內容不上線）股海自由行／台股急漲過後 分批布局

相關新聞

台股飆 36K 創六紀錄…法人看好漲勢不墜

台股昨（14）日在權王台積電衝上2,055元天價、股王信驊站穩13,000元大關帶動下，多頭勢如破竹，加權指數開高走高，首見「36K」，最高衝上36,341點，終場勁揚838點收36,296點，盤中、收盤指數雙雙締造新猷，並改寫六大紀錄，成交值回升至1.01兆元。

台股Q1交易人數創高 大戶、中實戶、散戶積極進場…輾壓外資空方賣壓

中東戰火不斷，不減台股投資人進場意願。臺灣證券交易所昨（14）日公布3月與第1季集中市場統計數據，其中代表大戶、中實戶、散戶的季交易人數，全數在今年第1季創歷史新高，分別為6,543人、5.8萬人、690.7萬人，季增率分別達33.5%、38.4%、18.4%。

台美半導體猛將連線股漲 費半創高效應…催動類股井噴行情

AI催動半導體需求大開，美股費半指數13日連續第四天創新高，英特爾也連九天上漲，台股昨（14）日則由權王台積電與股王信驊同寫新天價領軍上攻，伴隨輝達、博通等大咖股價的技術指標顯示準備重返漲勢，「台美半導體巨頭連線上漲」，可望為整體半導體行情再添驅動力。

3月證交稅535億創新高 年增1.4倍連八紅

財政部昨（14）日公布3月總稅收2,989億元，寫同月新高，年增28.6％。其中證交稅3月入帳535億元，創歷年單月新高，年增達1.4倍，寫連八紅；營業稅也因進口規模放大，3月實徵淨額達1,320億元，亦為單月新高。

就市論勢／台積法說題材 續航關鍵

進入4月，台股雖仍受到美伊衝突影響震盪加劇，整體結構偏多，加權指數在多次測試前高未果後，終於在月中順利突破，主要仰賴權值股與AI供應鏈持續推升。

AI 五強棒 高盛喊買進

高盛證券近日赴歐洲舉行路演（Roadshow），投資人對AI相關投資機會抱持強勁興趣，不過「估值」已成為討論核心議題。台廠中，高盛喊「買」台積電（2330）、弘塑、萬潤、信驊、鴻勁等五檔個股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。