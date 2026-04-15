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就市論勢／台積法說題材 續航關鍵
盤勢分析
進入4月，台股雖仍受到美伊衝突影響震盪加劇，整體結構偏多，加權指數在多次測試前高未果後，終於在月中順利突破，主要仰賴權值股與AI供應鏈持續推升。
從籌碼面觀察，外資偏多，投信持續布局具產業能見度標的；櫃買指數相對強勢，中小型股活絡，顯示資金並未離場，而是轉為「選股為王」的結構性行情，盤勢仍由基本面主導。
國際最大變數仍在中東情勢。伊朗衝突升高荷莫茲海峽風險，4月初油價反彈，推升能源與運輸成本，通膨疑慮再起，壓抑全球風險偏好。加上美國3月CPI與能源價格回升，使市場對Fed年中降息期待降溫，「高利率維持更久」成為共識，也讓評價偏高、基本面跟不上的公司難以跟上本波行情。
整體來看，AI仍是市場主軸，但焦點已由算力轉向電力、散熱、高速傳輸與載板等基礎設施瓶頸。
綜合來看，4月台股仍處基本面支撐多頭架構中，只是在指數位階偏高、地緣政治與油價干擾下，高檔震盪勢不可免。本周台積電（2330）法說即將登場，市場提前站穩關鍵整數關卡、指數再創新高，本身即反映出市場對後續展望的期待，也將成為檢驗多頭續航力重要關卡。
投資建議
在目前這樣環境下，最佳投資策略可以用一句話概括：「不全押，但也不下車」。操作建議以AI相關「真受惠者」作為核心配置，特別是電力、散熱、高速傳輸與載板等，只要接單能見度明確、資本支出持續落地。
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