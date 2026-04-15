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AI 五強棒 高盛喊買進

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

高盛證券近日赴歐洲舉行路演（Roadshow），投資人對AI相關投資機會抱持強勁興趣，不過「估值」已成為討論核心議題。台廠中，高盛喊「買」台積電（2330）、弘塑、萬潤、信驊、鴻勁等五檔個股。

高盛歐洲路演與超過35位機構及大型投資人會面，投資人對AI相關投資機會仍抱持強勁興趣，不過布局變得更加挑選，資金也集中少數高成長個股，且「估值」已成為討論核心議題。

高盛科技產業分析師虞成敬認為，資金流向很可能持續集中於高成長AI標的，進一步強化這些結構性贏家估值溢價。台廠中看好包括台積電、弘塑、萬潤、信驊、鴻勁等五檔個股，均給予「買進」評等。

虞成敬指出，台積電依然是投資人關注核心標的，持續為歐洲投資人投資組合中重要持股之一，部分長線投資人持有台積電比重甚至已接近其投資組合的10%，可見其看好程度。

投資人關注三星或其他競爭者是否可能在未來五年內迎頭趕上台積電。虞成敬認為短期內機率不高，主要在資本支出強度與執行力存在明顯差距；台積電的競爭優勢體現在技術領先、資本支出規模及穩健執行能力。

儘管台積電股價創新高，虞成敬認為目前估值仍具吸引力，本益比位於過去10年區間中段，且未來數年營收年複合成長率（CAGR）可達25%，長期毛利率逾56%，因此給予2,750元目標價，居內外資第三高。

信驊受惠AI伺服器需求放量，2025-2028年營收與獲利CAGR將加速至52%、60%，且伺服器架構改變帶來更多商機，因此虞成敬持續看好信驊，給予15,000元目標價，僅次於大和資本的17,330元，居內外資第二高價。

受惠先進封裝需求暢旺，虞成敬同步看好半導體濕製程設備大廠弘塑、半導體後段先進封裝製程設備廠萬潤，認為二家公司股價分別低於AI循環期間平均預估本益比29倍與22倍，因此目標價分別給予3,500元與800元。

至於鴻勁，由於預期未來幾年該公司營收與獲利將加速成長，相較台灣及全球同業，目前預估本益比明顯較低，且鴻勁是台灣先進半導體測試領域中最具吸引力的標的之一，具顯著評價上修空間，因此目標價看5,700元。

台積電 信驊 AI

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