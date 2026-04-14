韭菜又翻車？13日才創高 矽光子熱門股聯亞爆出6,889.5萬元違約交割

櫃買指數14日上漲1.0%再創歷史新高，但櫃買中心公告矽光子熱門股聯亞（3081）接獲證券商華南永昌通報出現6,889.5萬元違約交割，是今年來櫃買市場第二起，今年上市櫃第三起違約交割案。

聯亞為矽光子熱門股，今日以下跌145元，收在2,175元，跌幅6.2%。不過前兩個交易日都是上漲，4月10日甚至是漲停，13日還創下盤中歷史新高2,405元。因此今日在盤後傳出鉅額的違約交割消息，也讓市場頗感意外。

依櫃買中心公告，14日上櫃公司違約交割金額買進、賣出合計總金額為1.49億元，買進、賣出相抵後金額則為216.4萬元。

今年來櫃買市場傳出違約交割的都是矽光子族群，今年第一起違約交割是環宇-KY（4991），1月15日發生1,072.1萬元違約交割。聯亞是第二起，但金額飆高到6,889.5萬元。

據櫃買中心表示，券商表示該項違約交割是單一投資人操作問題，投資人的部位是賺錢的，但是該名投資人沒有錢去繳保證金。推測是融資操作，但在二日內並未補足款項。