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台股攻高震盪 第1季散戶、大戶等交易人數同創新高

中央社／ 台北14日電

2026年第1季台股指數頻創新高，3月碰上美伊戰爭造成台股震盪下挫，投資人持續進場承接。根據台灣證券交易所統計，3月台股有交易戶數623萬5182戶，比2月大幅增加約157.84萬戶，突破今年1月寫下518.74萬戶高點，再創歷史新高。

其中，今年第1季成交值新台幣5億元以上的自然人（大戶）人數6543人，成交值1億元至5億元的自然人（中實戶）人數5萬8574人，成交值1億元以下的自然人（散戶）人數690萬7786人，較去年第4季4899人、5萬8574人和690萬7786人同步增加，並全部創下歷史新高。

根據證交所統計，2026年第1季自然人占集中市場總成交值比重為53.73%，比去年第4季的53.19%略增；外資占總成交值比重35.19%，略高於去年第4季的35.01%；國內法人占比11.08%，較去年第4季的11.8%下降。

證交所今天公布集中市場3月成交量週轉率為17.79%，較2月的9.45%大幅提升；當沖成交值占比36.47%、平均每日當沖戶數19萬2625戶，分別比2月的36.4%和17萬9503戶增加。

此外，3月ETF成交值占比8.62%，較2月的7.7%增加。

台股指數 歷史 美伊戰爭

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