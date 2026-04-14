台股盛況閃金光！首季主力大戶、中實戶、散戶人數全創歷史新高

臺灣證券交易所公布3月與第1季集中市場相關數據。其中，代表著主力大戶、中實戶、散戶「螞蟻雄兵」的季交易人數，全數在今年第1季創下歷史新高，分別為6,543人、5.85萬人、690.7萬人，季增率分別高達33.56％、38.49％、18.43％。

據統計，第1季集中市場成交值5億元以上的自然人人數為6,543人；成交值1億元至5億元之自然人人數為58,574人，成交值1億元以下之自然人人數為690萬7,786人，與去年第4季相比，季增率分別高達33.56％、38.49％及18.43％，其中以大戶及中實戶增速最快。

第1季自然人占集中市場總成交值比重為53.73%，外資為35.19%，國內法人則為11.08%。相較於去年第4季自然人占集中市場總成交值比重為53.19%，外資為35.01%，國內法人為11.80%，內資不論自然人、法人在今年首季占比均提升，多頭成功輾壓外資空方賣壓。

3月有交易戶數6,235,182戶，較2月有交易戶數4,656,719戶大幅月增33.8%顯示台股相當熱絡。自然人成交值比重上，3月為52.81%，較2月51.22%提升、外資3月成交值比重36.04%，則較2月38.06%大幅下降。

3月定期定額投資金額29,323,703,730元，也較2月定期定額投資金額23,266,774,084元，月增達26.03％。

3月當沖成交值占比36.47%、平均每日當沖戶數192,625戶，較2月當沖成交值占比36.4%、平均每日當沖戶數179,503戶雙雙上升、3月成交量周轉率17.79%也較2月9.45%大幅上升。

成交熱絡同時，投資人透過ETF理財比率不減反增，3月ETF成交值占比8.62%，較2月ETF成交值占比7.7%上升近1個百分點。