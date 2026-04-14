台股上市櫃市值增加2.82兆元 攀至128.03兆元新高

台股今天走勢強勁，包括盤中、收盤加權指數，以及上市、上櫃公司總市值，皆創下歷史新高，外資買超金額為史上第5大，收盤上漲點數創史上第10大。台股上市公司單日市值增加2.72兆元，攀高至118.4兆元，合計上市櫃總市值合計128.03兆元。

台股今天開高走高，盤中最高達到36341.44點，終場收在36296.12點，上漲838.83點，成交值新台幣9717.31億元。外資今天買超689.08億元，上市公司總市值攀高至118.4兆元；上櫃市值今天達9兆6297.24億元，較13日9兆5278.27億元增加1018.97億元，上市上櫃指數及市值同創新高。

台積電和股王信驊今天同步創下新天價，其中，台積電達到2055元，上漲65元，單日市值增加1.68兆元，攀高至53.29兆元，貢獻大盤516點，為推升台股指數和上市公司市值創高一大動能。

信驊盤中最高達到13270元，收在13005元，上漲825元，單日市值增加160.66億元，攀高至4916億元，居上櫃公司市值之冠。

台積電即將於4月16日召開線上法人說明會，包括外資、投信及自營商等三大法人同步合計買超逾2萬張，卡位法說會行情。

此外，台積電零股交易同步升溫，盤中零股成交股數達到572萬2996股，成交金額約116.2億元，較13日增加1.64倍，高居今天台股零股交易之冠。