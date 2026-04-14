台股大漲刷新高 台新證券沖銷逾1億錯帳還可能賺錢？答案明揭曉

台新證券與元富證券於4月6日合併後，陸續傳出系統異常災情，客戶反映下單後未能即時取得委託及成交回報，甚至出現重複下單或錯帳情形。據了解，本次錯帳總額規模應超過1億元，但這不等於需賠償客戶的錢，受惠台股14日大漲創新高，券商在反向沖銷後甚至還可能「賺錢」，不過最終統計數字仍需等到明日才能得知。

據了解，台新證券還需要跟客戶一一核對確認資料，明日初步回報給證交所，因此今日不會有最終數字出爐，但估計錯帳規模確實超越1億元。值得注意的是，台新證券將不屬於客戶下的單吃下，經反向沖銷後，有可能受惠台股大漲反而有賺錢，不過最終結果仍在陸續統計、與客戶核對中。

台新證券針對今天交易系統於盤中出現異常，造成諸多客戶不便表達最深歉意，第二次提出說明回應，共三點：一、今日交易系統異常主要是因程式調修過程處理不周全造成的影響，經緊急因應處理，系統已約於中午12點15分恢復正常。

二、對於受系統異常影響的客戶，台新證券將協助客戶進行必要的錯帳通報，並確保客戶資產得到應有保障。

三、如客戶對交易或帳務內容有任何疑義，可透過客服專線或洽所屬營業員協助確認，台新證券將傾力協助客戶釐清疑問，確保客戶權益不受影響。