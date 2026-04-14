證交所：明將公布2025年董監事酬金 以「市場機制」促公司治理

臺灣證券交易所表示，將於15日於公開資訊觀測站彙總報表「公司治理」專區項下之公司酬金資訊，揭示國內上市公司及第一上市公司所申報114年度董事及監察人酬金支領情形、合理性說明及其他相關資訊。投資大眾可進行不同排序查詢，包括董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。

臺灣證券交易所表示，除上述查詢方式外，投資大眾亦可參考各公司114年度股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。另外，本次公布董監酬金為擬議數，實際數將會在116年1月底公布。