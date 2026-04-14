外資買超689億元 剛開完法說會的南亞科竟遭大賣4.1萬張

台股14日同步寫盤中及收盤歷史新高，終場收在36,296.12點，大漲838.83點，三大法人中僅投信賣超，外資買超689.08億元，統計外資買超前十名個股中，面板雙虎、台塑四寶中的三寶都入列，但是，剛開完法說會，首季業績大好的南亞科（2408），竟高居外資賣超第一名，單日遭外資大賣41,591張。

台股早盤以35,584.09點開出，上漲126.8點，台積電（2330）早盤以2,015元開出，上漲25元，盤中低點曾壓至2,010元，最後一盤爆量再推升5元股價，終場收在2,055元，上漲65元，影響大盤指數約539點；台股大盤也創下盤中及收盤新高，終場收在36,292.16點，上漲838.83點，漲幅2.37%。

統計三大法人買超687.63億元，包括 外資及陸資（不含外資自營商）買超689.08億元；自營商買超（合計）55.21億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.99億元、自營商（避險）買超57.2億元；投信賣超56.66億元。

統計外資買超最多的是友達（2409），單日買超11萬1,488張，其次是買超群創（3481）79,240張，另外，台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）也在買超前十名個股中；不過，外資賣超最多的個股竟是南亞科，單日賣超41,591張，其次是賣超凱基金（2883）25,200張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）