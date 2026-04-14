高盛歐洲路演 這五台廠成為吸睛焦點

高盛證券近日赴歐洲舉行路演（Roadshow），投資人對AI相關投資機會仍抱持強勁興趣，不過「估值」已成為討論的核心議題。台廠中，高盛喊「買」台積電（2330）、弘塑（3131）、萬潤（6187）、信驊（5274）、鴻勁（7769）等五檔個股。

高盛歐洲路演與超過35位機構及大型投資人會面，投資人雖對AI相關投資機會仍抱持強勁興趣，不過市場布局正變得更加挑選，資金也集中於少數高成長個股，且「估值」已成為討論的核心議題。

高盛科技產業分析師虞成敬認為，資金流向很可能持續集中於高成長的AI標的，進一步強化這些結構性贏家的估值溢價。而台廠中，看好包括台積電、弘塑、萬潤、信驊、鴻勁等五檔個股，均給予「買進」評等。

虞成敬指出，台積電依然是投資人關注的核心標的，並持續為歐洲投資人投資組合中的重要持股之一，部分長線投資人持有台積電的比重，甚至已接近其投資組合的10%，可見其看好的程度。

投資人持續關注三星（Samsung）或其他競爭者是否可能在未來五年內迎頭趕上台積電。虞成敬認為短期內機率不高，主要在資本支出強度與執行力上仍存在明顯差距；台積電的競爭優勢仍體現在技術領先、資本支出規模，及穩健的執行能力。

儘管台積電股價創下歷史新高，不過虞成敬認為目前估值仍具吸引力，本益比位於過去10年區間的中段，且未來數年營收年複合成長率（CAGR）可達25%，長期毛利率逾56%，因此給予2,750元目標價，居內外資第三高。

信驊受惠AI伺服器需求放量，2025-2028年營收與獲利的CAGR將加速至52%、60%，且伺服器架構改變將帶來更多商機，因此虞成敬持續看好信驊，給予15,000元的目標價，僅次於大和資本的17,330元，居內外資第二高價。

受惠先進封裝需求暢旺，虞成敬同步看好半導體濕製程設備大廠弘塑、與半導體後段先進封裝製程設備廠萬潤，並認為二家公司股價分別低於AI循環期間的平均預估本益比29倍與22倍，因此目標價分別給予3,500元與800元。

至於鴻勁方面，由於預期未來幾年該公司營收與獲利將加速成長，相較台灣及全球同業，目前的預估本益比明顯較低，且鴻勁是台灣先進半導體測試領域中最具吸引力的標的之一，具顯著的評價上修空間，因此目標價看5,700元。