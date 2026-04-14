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外資買超689億元史上第5大 搶進台塑集團和面板股

中央社／ 台北14日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普聲稱，伊朗主動聯繫希望達成協議，推升日本和韓國股市收高，台股同步走高，收在36296.12點，創下新高，上漲838.83點，成交值新台幣9717.31億元。外資買超689.08億元，為史上第5大，搶進面板和台塑集團股。

隨著台積電和股王信驊今天創下新天價，大立光強攻漲停，以及金融股和傳統產業股玻璃、塑膠、紡織、機電、電纜、汽車類股走強，推升台股創高。

外資及陸資今天買超689.08億元，買超金額為史上第5大；自營商買超55.2億元，投信賣超56.66億元；三大法人合計買超687.62億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超面板廠友達最多，達11萬1487張；買超面板廠群創居次，達7萬9239張。

外資買超前10名包括台塑集團股台塑、台化、南亞，以及元大台灣50、台玻、凱基台灣TOP50、中鋼及國泰永續高股息。

外資賣超前10名有南亞科、凱基金、華通、主動元大AI新經濟、群益優選非投等債、永光、力成、聯電、主動統一全球創新及主動統一台股增長。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美伊緊張局勢趨緩是推升台股創新高的主因，台積電即將於4月16日召開線上法人說明會，美國大型銀行也將公布財報，相關基本面表現是近期市場關注焦點；不過，美伊戰事後續發展將持續牽動股市走向。

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