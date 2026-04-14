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通膨升溫 低價股的民生實用股東會紀念品夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股價30元以下公司的民生實用股東會紀念品。(資料來源：股市觀測站)
股價30元以下公司的民生實用股東會紀念品。(資料來源：股市觀測站)

中東戰事爆發後，國際油價飆漲，許多物價也隨之調漲，美國通膨又再緊張；此外，眼見台灣千金股拉抬高價股越來越多，小資族只能在低價股中，尋求實用的民生物品做為小確幸。

根據統計，已公告的公司中，股價在30元以下，投資人目前買進零股並完成電子投票後，可得到領取股東會紀念品資格，股東會紀念品屬於民生實用者尚有：

一、清潔用品：包括肥皂、洗手乳及洗潔精等，發放公司有：昱泉（6169）、訊舟（3047）、松瑞藥（4167）、劍湖山（5701）、富爾特（6136）、欣技（6160）、康全電訊（8089）、麗清（3346）、台榮（1220）、天鉞電（5251）、能率網通（8071）、台火（9902）、元翎（4564）；

二、衛生紙：山隆（2616）；

三、食品：力麒（5512）、愛之味（1217）；

四、氣墊襪：中釉（1809）

美國 劍湖山 中東戰事

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