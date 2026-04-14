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台股創高 這些個股均線多頭排列、居領漲焦點

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股14日開高收高，再創歷史新高，盤中個股漲多跌少。其中，股價站上所有均線之上、且各均線多頭排列，包括廣達（2382）、南亞（1303）、友達（2409）等十檔最吸金，近周均獲三大法人買盤力挺，股價強勢表態，躍居盤面領漲焦點。

美伊戰爭變化不斷，在雙方談判破局、態勢劍拔弩張之際，美國總統川普釋出伊朗主動表達希望達成停戰協議的訊息，激勵美股開低走高，連動昨日亞股也普遍上漲，台股更是大漲2.36%，再創歷史新高。

盤面個股漲多於跌，其中尤以股價站上各均線的強勢股最吸睛，包括台化（1326）、台塑（1301）、廣達、南亞、友達、永豐金（2890）、富喬（1815）、台玻（1802）、台積電（2330）、彰銀（2801）等。其中科技股占四檔，金融股占二檔，傳產股四檔。

地緣政治引動國際油價上漲，帶動台塑四寶首季營運全面轉盈，其中台塑受惠產品售價與出貨回升、加上庫存利差改善；南亞因電子材料業務強勁成長；台化則受惠銷量提升與產品價格上漲，因而紛紛吸引買盤挺進，激勵股價勢盛。

廣達受惠AI機櫃出貨順暢，加上筆電出貨在蘋果MacBook Neo拉貨動能強勁下也月年同增，首季營運優於法人預期，因而吸引買盤薈萃；友達挾Micro LED技術搶進CPO領域，加上低軌道衛星題材熠熠發光，吸引市場高度關注。

台積電法說在即，市場預期將繳出亮眼佳績、並釋出正向的營運前景訊息，近來已有包括花旗、高盛、摩根大通（小摩）、野村、瑞穗等證券，及元大投顧等紛紛上調目標價，吸引買盤領先卡位，激勵昨日股價創下2,055元歷史新高。

永豐金方面，法人指出，受惠去年合併京城銀（2809）後，往後每年稅後EPS可提升至 2元以上，現金股息發放也可望上升，吸引買盤追捧；彰銀部分，今年獲利穩增，且現金股利配發比重有機會提升，因而吸引存股買盤駐足。

台塑 美國 川普

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