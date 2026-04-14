卡位晶圓大廠法說行情…台股衝破3.6萬點寫新高 法人建議布局這族群

受惠於美股反彈及市場對於晶圓龍頭大廠法說押寶心態，台股14日在權值龍頭股帶領下，指數大漲838.83點，漲幅2.37%，盤中最高達36,341.44點，寫歷史新高，終場收在36,296.12點，創收盤新高，成交金額9,735.24億元；法人建議投資人應以AI科技族群為主要布局重點。

保德信市值動能50（009803） ETF 經理人楊立楷指出，台股指數再創高，統計今年來台股在全球主要股市中表現異軍突起，僅次於第一名韓股的37.84%漲幅，OTC指數今年來強彈28.87%，名列全球第二，第三為費城半導體指數27.62%，再來就是台股25.32%的漲幅。

楊立楷表示，接下來重頭戲為周四晶圓龍頭大廠法說，不僅3月營收創歷史新高，14日股價大漲帶動相關供應鏈同步彈升，一來反應市場對於法說樂觀以對，二來代表資金已搶先卡位法說行情，市場將聚焦晶圓龍頭大廠的AI需求，包括2nm進度、產能供需狀況、供應鏈地緣政治風險、競爭態勢，以及財務展望及擴廠計畫等。

楊立楷分析，目前盤面AI概念股全面擴散、百花齊放，AI訂單供不應求，帶動台股企業獲利有望再度獲得上修，有利於台股指數持續挑戰新高，惟須留意面對國際戰事仍具不確定性，後續建議觀察成交量是否擴增至9,000億元之上，15日台指期結算後空單降溫態度，及晶圓龍頭大廠股價走勢；另外部分中小型股受惠於題材面與籌碼動向，股價活潑，仍建議首要選擇具基本面支撐之良好個股為主。

楊立楷認為，中東局勢料繼續存在博奕過程與不確定性，需加以密切關注，惟就金融市場影響而言，相對停戰談判前，後續發展再形成劇烈衝擊的機率料已降低，並有助於提升近期市場風險偏好，建議投資人應以AI科技族群為主要布局重點，以長線角度觀之，市場優先聚焦受惠長線AI紅利之半導體先進製程與封測、電子零組件等AI相關供應鏈族群，此類族群將在景氣與AI需求擴張周期中，持續扮演成長主力。