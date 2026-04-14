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三大法人買超687億引爆台股！台積電衝2055元天價 58檔漲停掀資金輪動

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股14日在三大法人擴大買超助攻下，強勢攻頂。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台股14日在三大法人擴大買超助攻下，強勢攻頂。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

台股14日在三大法人擴大買超助攻下，強勢攻頂！權王台積電（2330）收盤衝上2,055元歷史新高，帶動加權指數大漲838.83點、收36,296.12點新天價，成交值同步放大至9,717億元，三大法人擴大買超687.63億元，資金動能明顯升溫。

統計三大法人14日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超689.08億元；自營商買超（合計）55.21億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.99億元、自營商（避險）買超57.2億元；但投信調節賣超56.66億元。

盤面上，權值股領軍衝鋒，台積電單日大漲3.27%，貢獻大盤逾538點，成為指數攻高關鍵；聯發科（2454）大漲6.17%，挹注近53點；台光電（2383）盤中觸及漲停並創高，收盤仍維持強勢；鴻海（2317）同步上攻，站回月線之上；此外，股王信驊（5274）也寫下盤中13,270元、收盤13,005元雙新高，權值族群形成多頭共振。

除權值股外，資金明顯外溢至中小型族群。面板股友達（2409）爆出逾55萬張大量強勢鎖漲停，點燃光電族群熱度；機器人與自動化族群亦成盤面焦點，上銀（2049）、全球傳動（4540）同步亮燈，反映AI延伸至智慧製造的投資題材持續發酵。

不過，盤面亦出現部分漲多修正壓力。印刷電路板族群如欣興（3037）、華通（2313）、臻鼎-KY（4958）等轉為震盪整理；南亞科（2408）儘管公布亮眼財報，股價卻呈現高檔震盪，月線得而復失，翻黑收低在220元，顯示短線資金轉向低位階與題材股，市場呈現輪動格局。

整體來看，台股在法人回補與權值股領軍下成功改寫歷史新高，上市櫃上漲家數達1,147家、漲停58家，顯示多頭氣勢擴散。法人指出，後續須觀察成交量能否穩定維持高檔，並關注法人資金是否持續流入，以及台積電法說後走勢，將是指數續創高的關鍵指標。

台積電 台股

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