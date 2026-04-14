00883B確定5月下市！專家點「ETF最怕進入無人區」：人多的地方才越要擠進去

蛤～原來ETF也會下市？嚇死寶寶了，拍拍胸口趕快來看是發生什麼事...

打開看盤軟體，把台股的ETF用「成交量」從低到高排序，會看到一個很奇妙的無人區，那裡有很多名字華麗的標的，但一整天的成交量可能只有不到百張，甚至是個位數，買賣五檔報價空著，就像荒廢的樂園。

如果不小心買到了這裡的標的，急用錢想脫手時就會發現，最尷尬的是可能掛單掛了半天根本沒人理，這個無人區裡的常客，往往也是「下市清算」的高危險群，最近的苦主就是中信ESG投資級債（00883B）。

很多人以為買了ETF就是買了安全的代名詞，放著就會自己長大，但00883B用親身經歷告訴我們：ETF也是會「收攤」的。

債券ETF只要連續30個營業日平均規模低於2億元，就會觸發清算門檻（股票ETF則是低於1億元）00883B最後規模只剩1.91億，確定在5月7日正式下市，受影響的600多位投資人只能被迫離場。

它當初掛牌，主打ESG、配息率高、投資級債...後來甚至在2024年由季配息改成月配息。

光看表面，這些都是市場上熱門的重點，可能會覺得這是很好的寶物，只是升息循環下，長天期債券淨值開始一路跌，投資人打開帳戶只看到虧損，當然越跑越快，規模就越縮越小，最後走入惡性循環。

這也絕對不會是個案，00883B是今年第一檔下市的ETF，但去年也有幾檔ETF宣布下市清算，像是曾經規模最高破20億的復華次順位金融債（00790B），最後清算時只剩3,400萬、投資人只剩43人，從風光到收攤，速度可能比想像中快很多。

更需要注意的是，目前台股市場上規模在5億元以下的ETF仍然存在，這些都是潛在的冷門危險名單，這件事提醒我們，配息數字再漂亮、題材再吸引人，規模撐不住也是沒用。

ETF需要足夠的「資金池」才能正常運作，規模太小，流動性就會非常差。

清算本身不會讓人血本無歸，最後還是會按淨值結算退錢給你，但我覺得最讓人心痛的，可能是持有過程中的價差損失，還有「錢到底什麼時候才拿得回來」的焦慮感，這都是實實在在的代價。

挑ETF的時候，除了看「主題、殖利率和成分股」以外，一定要再多留意一下「規模」，成立是否足夠久，流動性好不好…等等，什麼，你說「人多的地方不要去」，怕熱門股抓交替嗎？這句話在ETF身上不適用！

ETF的世界，人越多越要去，因為它就是一個「邊緣人活不下去」的世界，選ETF的時候，請務必讓自己當個愛湊熱鬧的大媽，人越多的地方越要去擠！

人氣旺，老闆（投信）才有錢賺、店才開得久；難道要跑去無人區包場，最後再被老闆無情地請出門嗎？

花點時間檢視一下手上的配置。

如果有規模太小、成交量太低的ETF，就多留意它的流動性狀況了，適時整理一下，不然等到清算公告出來才發現自己還在車上。

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