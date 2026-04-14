快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

00883B確定5月下市！專家點「ETF最怕進入無人區」：人多的地方才越要擠進去

聯合新聞網／ 張紫凌
當一檔ETF每日成交僅個位數時，其淨值與市價極易產生大幅偏離，且在急需變現時會面臨「想賣賣不掉」的窘境。ETF示意圖／AI生成
當一檔ETF每日成交僅個位數時，其淨值與市價極易產生大幅偏離，且在急需變現時會面臨「想賣賣不掉」的窘境。ETF示意圖／AI生成

蛤～原來ETF也會下市？嚇死寶寶了，拍拍胸口趕快來看是發生什麼事...

打開看盤軟體，把台股的ETF用「成交量」從低到高排序，會看到一個很奇妙的無人區，那裡有很多名字華麗的標的，但一整天的成交量可能只有不到百張，甚至是個位數，買賣五檔報價空著，就像荒廢的樂園。

如果不小心買到了這裡的標的，急用錢想脫手時就會發現，最尷尬的是可能掛單掛了半天根本沒人理，這個無人區裡的常客，往往也是「下市清算」的高危險群，最近的苦主就是中信ESG投資級債（00883B）。

很多人以為買了ETF就是買了安全的代名詞，放著就會自己長大，但00883B用親身經歷告訴我們：ETF也是會「收攤」的。

債券ETF只要連續30個營業日平均規模低於2億元，就會觸發清算門檻（股票ETF則是低於1億元）00883B最後規模只剩1.91億，確定在5月7日正式下市，受影響的600多位投資人只能被迫離場。

它當初掛牌，主打ESG、配息率高、投資級債...後來甚至在2024年由季配息改成月配息。

光看表面，這些都是市場上熱門的重點，可能會覺得這是很好的寶物，只是升息循環下，長天期債券淨值開始一路跌，投資人打開帳戶只看到虧損，當然越跑越快，規模就越縮越小，最後走入惡性循環。

這也絕對不會是個案，00883B是今年第一檔下市的ETF，但去年也有幾檔ETF宣布下市清算，像是曾經規模最高破20億的復華次順位金融債（00790B），最後清算時只剩3,400萬、投資人只剩43人，從風光到收攤，速度可能比想像中快很多。

更需要注意的是，目前台股市場上規模在5億元以下的ETF仍然存在，這些都是潛在的冷門危險名單，這件事提醒我們，配息數字再漂亮、題材再吸引人，規模撐不住也是沒用。

ETF需要足夠的「資金池」才能正常運作，規模太小，流動性就會非常差。

清算本身不會讓人血本無歸，最後還是會按淨值結算退錢給你，但我覺得最讓人心痛的，可能是持有過程中的價差損失，還有「錢到底什麼時候才拿得回來」的焦慮感，這都是實實在在的代價。

挑ETF的時候，除了看「主題、殖利率和成分股」以外，一定要再多留意一下「規模」，成立是否足夠久，流動性好不好…等等，什麼，你說「人多的地方不要去」，怕熱門股抓交替嗎？這句話在ETF身上不適用！

ETF的世界，人越多越要去，因為它就是一個「邊緣人活不下去」的世界，選ETF的時候，請務必讓自己當個愛湊熱鬧的大媽，人越多的地方越要去擠！

人氣旺，老闆（投信）才有錢賺、店才開得久；難道要跑去無人區包場，最後再被老闆無情地請出門嗎？

花點時間檢視一下手上的配置。

如果有規模太小、成交量太低的ETF，就多留意它的流動性狀況了，適時整理一下，不然等到清算公告出來才發現自己還在車上。

◎感謝 張紫凌 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

相關新聞

00883B確定5月下市！專家點「ETF最怕進入無人區」：人多的地方才越要擠進去

蛤～原來ETF也會下市？嚇死寶寶了，拍拍胸口趕快來看是發生什麼事... 打開看盤軟體，把台股的ETF用「成交量」從低到高排序，會看到一個很奇妙的無人區，那裡有很多名字華麗的標的，但一整天的成交量可能只有不到百張，甚至是個位數，買賣五檔報價空著，就像荒廢的樂園。 如果不小心買到了這裡的標的，急用錢想脫手時就會發現，最尷尬的是可能掛單掛了半天根本沒人理，這個無人區裡的常客，往往也是「下市清算」的高危險群，最近的苦主就是中信ESG投資級債（00883B）。 很多人以為買了ETF就是買了安全的代名詞，放著就會自己長大，但00883B用親身經歷告訴我們：ETF也是會「收攤」的。 債券ETF只要連續30個營業日平均規模低於2億元，就會觸發清算門檻（股票ETF則是低於1億元）00883B最後規模只剩1.91億，確定在5月7日正式下市，受影響的600多位投資人只能被迫離場。 它當初掛牌，主打ESG、配息率高、投資級債...後來甚至在2024年由季配息改成月配息。

三大法人買超687億引爆台股！台積電衝2055元天價 58檔漲停掀資金輪動

台股14日在三大法人擴大買超助攻下，強勢攻頂！權王台積電（2330）收盤衝上2,055元歷史新高，帶動加權指數大漲838.83點、收36,296.12點新天價，成交值同步放大至9,717億元，三大法人擴大買超687.63億元，資金動能明顯升溫。

國發基金退場聯合再生...股價跌3成！專家評「國家隊夢醒時分」：護航不等於獲利

當初砸了三十億力挺到底的「最大靠山」，現在決定跳車了嗎？ 聯合再生，這檔曾經頂著「綠能國家隊」無敵光環的股票，短短不到一個月，股價跌了超過三成！除了連年虧損的成績單，今天還傳出國發基金決定啟動退場機制，打算在市場上賣出四千多張持股。

台積電最後一盤爆4377張買單、收2055元天價 市值53.29兆

台積電（2330）法說會前市場資金搶先卡位，14日開高走高，最後一盤更爆出4,377張買單，股價收在2,055元，上漲65元，漲幅3.27%，創歷史新高，市值飆升到53兆2,913億元。

卡位晶圓大廠法說行情 台股衝破3.6萬點寫新高 法人建議布局這族群

受惠於美股反彈及市場對於晶圓龍頭大廠法說押寶心態，台股14日在權值龍頭股帶領下，指數大漲838.83點，漲幅2.37%，盤中最高達36,341.44點，寫歷史新高，終場收在36,296.12點，創收盤新高，成交金額9,735.24億元；法人建議投資人應以AI科技族群為主要布局重點。

大盤收漲838點 上市、上櫃指數及台積電同創新高

台股14日收盤上漲838.83點，終場以36,296.12點作收，漲幅2.37%，成交量9,717.31億元；櫃買指數收盤上漲3.77點，漲幅1.07%，終場以356.00點作收，成交量2,696.37億元；台積電（2330）收盤價2,055元，上漲65元，漲幅3.27%。大盤指數、櫃買指數及台積電同創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。