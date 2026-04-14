台積電最後一盤爆4377張買單、收2055元天價 市值53.29兆

台積電（2330）法說會前市場資金搶先卡位，14日開高走高，最後一盤更爆出4,377張買單，股價收在2,055元，上漲65元，漲幅3.27%，創歷史新高，市值飆升到53兆2,913億元。

台積電早盤以2,015元開出，上漲25元，盤中低點曾壓至2,010元，最後一盤爆量再推升5元股價，終場收在2,055元，上漲65元，影響大盤指數約539點；台股大盤也創下盤中及收盤新高，終場收在36,292.16點，上漲838.83點，漲幅2.37%。

台積電3月合併營收4,151.91億元，月增30.7%、年增45.2%，創單月新高；累計今年首季營收約1兆1,341.03億元，季增8.41%，年增35.1%，創單季新高；根據台積電先前第1季的財測預估，首季美元營收346億至358億美元，中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率預估63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設則為1美元兌新台幣31.6元。

台積電預計4月16日舉辦法說會，市場高度關注，綜合外資關注的法說會議題，包括第2季及今年營運展望、資本支出、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望、非AI需求展望、新興晶圓代工競爭、中國大陸AI GPU的代工機會、地緣政治是否對營運產生影響。