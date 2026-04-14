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理財規劃提早布局 國泰證今年未成年開戶數年增95%
台股突破36000點再創新高，投資理財成為全民運動。根據國泰證券統計，今年以來截至4月初，國泰證券的未成年開戶數已突破16萬戶，較去年同期大幅成長95%，顯示家長對於子女的理財規劃提早布局。
國泰證券進一步分析，觀察客群結構，未成年開戶數不僅增加，而且年齡層明顯下探，集中在6歲以下，反映家長提早為孩子啟動長線資產布局。
在投資配置上，根據國泰證統計，市值型ETF為家長替子女帳戶進行長期存股的核心選擇。其中，以元大台灣50（0050）占比最高，超過5成；其次為國泰永續高股息（00878）。
國泰證券分析，近年資本市場交易動能持續升溫，投資理財風氣明顯增長；台股集中市場日均成交金額已自2022年2422億元，到2025年成長至4160億元，進入2026年更是頻傳日成交值逾兆元，皆反映出台灣民眾參與投資市場的意願顯著提升。而在投資觀念普及的帶動下，理財規劃逐步延伸至家庭與下一代布局。
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