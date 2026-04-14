理財規劃提早布局 國泰證今年未成年開戶數年增95%

蛤～原來ETF也會下市？嚇死寶寶了，拍拍胸口趕快來看是發生什麼事... 打開看盤軟體，把台股的ETF用「成交量」從低到高排序，會看到一個很奇妙的無人區，那裡有很多名字華麗的標的，但一整天的成交量可能只有不到百張，甚至是個位數，買賣五檔報價空著，就像荒廢的樂園。 如果不小心買到了這裡的標的，急用錢想脫手時就會發現，最尷尬的是可能掛單掛了半天根本沒人理，這個無人區裡的常客，往往也是「下市清算」的高危險群，最近的苦主就是中信ESG投資級債（00883B）。 很多人以為買了ETF就是買了安全的代名詞，放著就會自己長大，但00883B用親身經歷告訴我們：ETF也是會「收攤」的。 債券ETF只要連續30個營業日平均規模低於2億元，就會觸發清算門檻（股票ETF則是低於1億元）00883B最後規模只剩1.91億，確定在5月7日正式下市，受影響的600多位投資人只能被迫離場。 它當初掛牌，主打ESG、配息率高、投資級債...後來甚至在2024年由季配息改成月配息。

2026-04-14 15:19