國發基金退場聯合再生...股價跌3成！專家評「國家隊夢醒時分」：護航不等於獲利

當初砸了三十億力挺到底的「最大靠山」，現在決定跳車了嗎？

聯合再生，這檔曾經頂著「綠能國家隊」無敵光環的股票，短短不到一個月，股價跌了超過三成！除了連年虧損的成績單，今天還傳出國發基金決定啟動退場機制，打算在市場上賣出四千多張持股。

回想2018年，政府拿出一大筆資金，把新日光、昱晶、昇陽光電三家公司湊在一起，戴上國家隊的華麗皇冠，當時三家各自單打獨鬥撐得很辛苦，乾脆手牽手一起撐。

問題來了，三個都在虧損的人抱在一起，終究變不出一個賺錢的人，這感覺就像三個本來就考不及格的同學組讀書會，期末考通常只會變成一起滑手機取暖而已。

太陽能面板這個行業真的很硬，台灣一直在跟中國低成本廠商硬碰硬。

政府當初可能也是抱著滿腔熱血進場，結果陪著熬了六年，發現夢想真的很豐滿，每個月公告的營收數字卻瘦到只剩骨頭了，公司今年第一季營收直接衰退快要一半，基本面依舊沒有起色，而且政府也是有績效要顧的，總不能一直用愛發電...

政策護航再怎麼努力，終究敵不過真實又殘酷的商業競爭，持股從9877萬股降到9457萬股，其實持股是稍微下降一點，並沒有真的完全走人，當然市場還是會有很大的反應。

我們很容易被「國家隊」、「大趨勢」這種華麗的標籤吸引，心想有政府大人在背後罩著，跟著買肯定穩妥，綠能可能是未來要走的方向，但「好趨勢」跟「好公司」仍然是不同的事，站在風口上，如果本身沒有長出翅膀，風一停照樣會摔得鼻青臉腫。

市場裡最不可靠的護城河，往往就是「別人的期待」，不管這個別人是政府資金、是宏大政策、還是當紅題材，一間好公司之所以有價值，建立在它自己能造血、能抵禦寒冬，具備真實的獲利能力。

（簡單來說就是自己賺得到錢，才是能活得久的真本事。）

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